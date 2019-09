Penalty du gauche puis du droit : l'ambidextre Ianis Hagi fait étalage de sa palette

Arrêté à cinq minutes du terme par l'arbitre à cause de débordements des deux camps de supporters, ce Saint-Trond-Genk ne restera probablement pas en mémoire pour les bonnes raisons. Pourtant, sur le terrain, les 22 acteurs nous ont gratifié de superbes gestes. Six buts (3-3 score final), un retournement de situation (Genk menait 0-3) et un homme qui a marqué les esprits. Cet homme, c'est Ianis Hagi. Souvent coltinée au banc de touche en début de saison, la jeune pépite roumaine a profité de sa titularisation pour faire étalage de toute sa classe. Parfait ambidextre, il a donné toutes les phases arrêtées, soit du gauche soit du droit. Les deux penaltys octroyés aux joueurs de Genk, c'est lui qui a les a bottés. Et là aussi, Hagi a utilisé ses deux pieds. Alors qu'il avait tranquillement placé le cuir du pied droit sur son premier envoi, il a utilisé son pied gauche pour prendre Schmidt à contre-pied sur le second coup de réparation. Une image plutôt rare.