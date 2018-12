Pelé Mboyo : "Je suis où je dois être, c'est le destin"

C’est la surprise du chef à Courtrai : qui aurait dit qu’il ressurgirait au creux des Eperons d’Or ? L’ailier racé des Kerels évoque son ex-destin de Diable, la com’ du foot, les jeunes au pouvoir et sa plaquette à 5 briques. Mais aussi son cousin Mujangi-Bia, les 10 excentrés et ses projets sociaux. Sans oublier Zlatan, Wilmots et son petit frère Anthony. Ni forcément… le Roi Pelé. Pelé Mboyo passe " Sur le Gril " Le revoici dans nos contrées après 3 saisons passées dans les Alpages de Sion, hormis un bref crochet par le Cercle Bruges : il a opté pour les Eperons dorés de Courtrai, nanti d’un look rasta… et d’une position d’ailier gauche. "J’ai été formé comme n°10 et comme ailier, c’est Sollied qui m’a mis en 9 à Gand " explique Pelé Mboyo, qui a signé 2 ans à Courtrai. " Je voulais me rapprocher de mes proches et retrouver un club que je connais bien : c’est à Courtrai que ma carrière pro a vraiment décollé. Ce club est très humain, les supporters sont très proches des joueurs et le noyau est de qualité. On n’est pas loin des Play-Offs 1 et on veut ennuyer les grands le plus longtemps possible. Même si c’est vrai qu’avec l’Antwerp et Saint-Trond, la concurrence est devenue très dense." Classé… 3e aux tests physiques de l’été à Courtrai, Pelé a donc vaincu tous ses soucis physiques. "On a dit que j’étais un joueur fragile à cause de deux fractures au tibia et au pied, mais je n’ai jamais eu de blessure musculaire. Balayer le flanc n’est pas un souci pour moi : je me sens plus fort qu’avant car avec l’expérience, j’ai le feeling pour savoir où le 2e ballon va retomber et j’essaie de guider mes jeunes équipiers. Aujourd’hui, les meneurs de jeu jouent sur les côtés, voyez Neymar, Messi ou Mbappé : la période de Zidane en 10 axial est passée. Sur le flanc, je touche plein de ballons, je peux partir dans le couloir ou rentrer vers l’intérieur. Le coach Vanderhaeghe me laisse improviser : avec lui, on joue plus vertical qu’avec De Boeck, où c’était plus de la possession. Maintenant, c’est vrai qu’il y a 4 ou 5 ans, me retrouver aujourd’hui Courtrai n’était pas forcément la trajectoire que j’imaginais."

Pancarte Pelé Mboyo - © KURT DESPLENTER - BELGA Après 3 ans passés en Suisse, Pelé (" C’est le prénom choisi par mon Papa, il était fan du Roi Pelé, on regardait plein de VHS à la maison…) retrouve donc ce foot belge un peu changé. " On critique souvent mais le niveau technique est plus haut car on fait plus confiance aux jeunes. De mon temps, c’était impossible qu’Anderlecht joue avec autant de gamins. Avec le recul, je me dis que j’aurais peut-être eu ma chance dans le contexte actuel, car le Sporting (NDLA : où Mboyo a été formé avec Vanden Borre, Mertens et Kaya) reste mon club de cœur. S’ils m’appellent, est-ce que j’y vais ? Je ne me pose pas ce genre de question, Hein Vanhaezebrouck me connaît assez pour savoir ce qu’il doit faire (rires). Je joue pour Courtrai… et s’il faut ennuyer les Mauves, je le ferai ! " Qualifié hier pour la suite de l’Europaligue, Genk a encore fait impression face à Sarpsborg. Au point de paraître au-dessus du lot en Belgique ? "Genk champion ? Je ne sais pas, mais le Racing joue le meilleur foot actuellement. Sauf qu’avec le format des play-offs, on ne peut plus rien dire… même l’Antwerp a ses chances pour moi. Comme Soulier d’Or, je vois bien Pozuelo… même si selon moi le meilleur joueur du championnat est Geoffrey Mujangi-Bia ! Et pas parce que c’est mon cousin ou mon pote ! (rires). Il joue à Lokeren, le dernier ? Et alors ? Deschacht y joue aussi. Vous avez vu sa carrière ?"

TGV diabolique Pelé Mboyo avec Eden Hazard et Romelu Lukaku chez les Diables rouges - © YORICK JANSENS - BELGA En 2012, Mboyo intègre le groupe des Diables Rouges de Marc Wilmots. Vient alors cette satanée blessure. "J’ai longtemps porté cette pancarte de joueur à 5 millions (NDLA : la somme payée par Genk à Gand, plus gros transfert belge intra-muros jusqu’au récent passage de Rezaei de Charleroi vers Bruges). " À Genk, on m’a fait jouer blessé car il fallait justifier cette somme auprès des supporters. Le club était habitué à former ses propres joueurs : payer si cher pour un joueur n’était pas dans les habitudes du Racing. Il fallait fournir un leader à cette jeune équipe qui venait de perdre Courtois, De Bruyne et Benteke. On restait avec des jeunes comme Schrijvers et Gerkens, on m’a demandé de tirer le groupe mais je n’étais pas prêt." Avoir tous ses atouts au bon moment : le destin passe toujours par là. "Chez les Diables j’étais avec Vossen le 4e attaquant de Wilmots, derrière le trio Benteke-Lukaku-Mirallas. Quand Benteke s’est blessé, j’aurais dû aller au Brésil… si je n’avais pas moi-même été blessé. Puis Origi a eu sa chance et l’a saisie. J’aurais bien voulu m’accrocher au train des Diables… mais quand un train pareil part, ça va très vite ! (rires) On est toujours là où on doit être, on ne reçoit que ce qu’on donne, on ne mérite que ce qu’on fait. C’est le destin."

Olà, Leo Devant son écran, Pelé a vu la campagne de Russie de cette belle génération belge… qui a peut-être loupé le coche. "Personne ne peut prédit l’avenir, mais c’était sans doute l’année ou jamais : on ne retrouvera sans doute pas tant de talents dans une seule équipe. Après des années d’absence dans les grands tournois, on est assurés d’en être chaque fois. Mais gagner la Coupe ? Je ne sais pas… Eden Hazard est le meilleur joueur que j’ai côtoyé : déjà en 2012, il avait tout, aujourd’hui il est devenu décisif presque à chaque match. Et malgré toutes les critiques, Vincent Kompany est, lui aussi, toujours au top. Mais le foot de haut niveau brise les corps : les gens ignorent les efforts et la surcharge qu’il impose à chaque joueur." Kompany dont Michael Verschueren, le nouveau Directeur Général anderlechtois, verrait bien un jour, dit-on, en… Président de Saint-Guidon… "Ce qui est sûr, c’est que Vincent est un enfant du Sporting et qu’il a ce club dans la peau. Alors pourquoi pas ? Dans sa vie, Vince m’aura en tout cas rendu un fameux service : grâce à lui, j’ai pu serrer la pince de Messi, mon modèle de toujours, le plus grand joueur de tous les temps… même si pour mon Papa, c’est le Roi Pelé (rires). Vincent m’avait invité pour un City-Barça, et il m’a fait croiser Messi. Je l’ai salué, sans plus, je ne suis pas non plus du genre fanatique…"

La com’ est partout Pelé Mboyo - © HATIM KAGHAT - BELGAIMAGE Issu du football de rue, Mboyo voit toujours son métier comme avant : du plaisir, sinon rien. "Malgré ce monde d’hypocrisie et d’image, malgré les agents, malgré les rapports d’argent, j’ai gardé la passion du jeu pur. Je suis comme mon pote Romelu Lukaku : je bouffe du foot à la télé pour toujours progresser… mais pas au point d’étudier tous mes adversaires : j’aime bien compter sur mes propres compétences. J’observe des joueurs ayant ma morphologie, comme Zlatan ou Cavani : ils compensent leur lenteur relative avec leur placement ou le positionnement de leur corps." Il y a de ces réputations ayant la vie dure : doté d’une forte personnalité, Mboyo serait donc difficile à gérer en groupe. "C’est une image nourrie par les médias car je dis toujours ce que je pense… même si avec l’âge, j’ai appris à plus souvent la boucler. Je suis un leader, je me mouille souvent pour les autres. Mais entre-temps j’ai constaté que, quand moi j’avais des ennuis, il n’y avait plus personne pour m’aider : j’en ai tiré mes leçons. Mais vous pouvez sonder tous mes ex-coaches et équipiers : vous trouverez peu d’échos négatifs. C’est le monde de la com’ qui veut ça : quand vous n’êtes pas dans le moule, on vous catégorise. On m’a souvent conseillé de prêter mon image à des actions sociales, de poser pour des photos, mais je ne suis pas comme ça : quand je m’engage, je le fais dans l’ombre, pas besoin de le crier sous tous les toits. J’en connais d’autres qui travaillent leur image mais qui, une fois les caméras éloignées, changent de visage ou dérapent : seulement eux, ça ne sort pas dans les médias…"

Savoir dire merci Parler avec Mboyo, c’est forcément dériver vers… Anthony Vanden Borre, que Pelé appelle souvent son "petit frère". "Anthony va bien, il profite de sa retraite en attendant… Il a des projets, il a encore faim de foot et il pourrait remettre les crampons… mais ça, c’est à lui à le dire. Vous savez, on parle souvent de talent gâché, mais moi je pense qu’Anthony a fait la carrière qu’il devait et pouvait faire : vous ne connaissez pas tous les paramètres, vous ne savez pas ce qu’il a traversé à 17 ans. Dans une carrière, tu as ce que tu mérites : Anthony a été international, il a joué la Coupe du Monde et la Champions League, c’est déjà pas mal comme carrière... Qui peut garantir qu’il aurait pu faire plus ? Car c’est vrai, la réussite est parfois capricieuse. Et surtout, il faut pouvoir la goûter. "Il faut savoir apprécier ce qu’on a, pas toujours ce qu’on n’a pas : il faut pouvoir dire ‘Merci’ et ne pas toujours viser au-dessus. Moi aussi, j’aurais peut-être pu jouer plus haut… mais aussi plus bas. J’ai de l’ambition, mais je prends ce qui vient. J’ai connu des gars comme Floribert Ngalula qui jouait sous Ferguson à Manchester ou Jeanvion Yulu-Matondo qui marquait en Champions League à 17 ans. Ils sont où aujourd’hui ? Moi, je n’ai pas de revanche à prendre… Ou alors c’est sur moi-même. Pas sur la vie."

Façon Pep Pelé Mboyo - © BRUNO FAHY - BELGA Il se définit lui-même comme homme de projets. "Je ne sais pas vivre au jour le jour, j’ai besoin de me projeter… Et des projets, j’en ai plein : je fais des placements, je prépare des formations, en janvier je commence les cours d’entraîneur. Le coach auquel je veux ressembler ? Pep Guardiola, avec du foot offensif et du pressing vers l’avant : voir City jouer, c’est quasi du futsal." Parmi ses projets, il y a ce désir, mené avec Vanden Borre justement, de créer un club de foot orienté vers les jeunes délaissés, un peu à la manière du BX Brussels de Kompany. "Il y a plein de talents dans les parcs de Bruxelles, mais ces jeunes ne sont pas vraiment attirés par les clubs existants. Nous, on connaît leurs codes et leur manière de voir la vie : on veut les aider, les faire profiter de nos contacts et leur donner une formation de qualité." Tracer des passerelles : le public de Courtrai s’est illustré ces deux dernières années par des faits de racisme, avec les cris de singe à l’adresse de Christian Kabasele et du Standardman Agu. Pour une faute de procédure, le club a échappé à la sanction. "Moi, je n’ai jamais entendu de tels cris à Courtrai, mais il y a 5 ans à Gand, le public l’avait fait et je m’étais confronté aux supporters. Les supporters paient, ils ont le droit de me siffler ou de m’insulter. Mais les cris de singe, ça dépasse les limites du tolérable. Il faut faire de campagnes de sensibilisation, même si ces incidents sont souvent des trucs de frustration gonflés par l’effet de groupe… 10.000 supporters qui hurlent, ce ne sont pas tous des racistes ! Il faut parler aux supporters : moi, quand ça allait mal à Genk, je le faisais, tout seul contre 50, et ils me respectaient ! Alors que d’autres joueurs prenaient leur bagnole et se contentaient de tracer…" " Sur le Gril ", un rendez-vous hebdomadaire d’Erik Libois à retrouver sur Vivacité le vendredi soir à 20h10, le samedi soir à 22h10 et le dimanche vers 16h30. Et le lundi en télé dans La Tribune.