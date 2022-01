"C’est vrai que la tension était grande ce soir. Ca allait globalement bien, mais je me suis senti très nerveux en fin de soirée. Je dois reconnaitre que j'ai été surpris d'entendre mon nom. Remporter un titre comme celui-ci, c’est un sentiment génial ! J’ai vraiment l’impression que je peux être fier de cela. J’ai marqué beaucoup de buts la saison dernière, finissant meilleur buteur. Ca a marqué les votants je suppose. Je le répète souvent : l’équipe passe avant. C’est un titre individuel, mais aussi collectif. Si l’équipe joue bien, ça me permet de bien jouer aussi. Je remercie vraiment tous mes équipiers. Ils ont cru en mes qualités", a précisé l’attaquant genkois à notre micro.

Arrivé dans le Limbourg en 2019, Onuachu a connu une adaptation difficile avant d'exploser la saison dernière. Troisième l’an dernier, il rafle le gros lot cette année.

"J’ai toujours rêvé de participer à ce genre d’évènements. Je sais que j’ai donné le maximum durant l’année. Quand tu arrives en tant que joueur étranger en Belgique, tu dois donner tout ce que tu as. Si tu veux viser un prix, tu dois te donner trois fois plus fort afin qu’on te remarque. En tant qu’enfant, je rêvais de devenir un bon joueur de football. En grandissant, j’ai gardé ce souhait à l’esprit, et ça passait notamment par un passage en Europe. J’espère que tout ceci n’est qu’un début et qu’il y aura une belle suite après", a poursuivi le Nigérian.