Paul-José Mpoku sera suspendu contre Anderlecht et l'Antwerp

Mouscron - Standard : Le résumé - Pro League - 18ème Journée - 08/12/2019 Au rythme où carbure le Club Bruges, parfois avec l'aide de la providence, ses poursuivants et en particulier le Standard, n'ont pas intérêt à s'essouffler dans leur traque. Les Rouches ont ainsi profité d'un calendrier favorable pour faire le plein lors des deux dernières journées en terrassant tant bien que mal Eupen au Kehrweg, 1-2, puis le Cercle de Bruges, 2-1, à Sclessin. La série ne s'est cependant pas poursuivie dimanche à Mouscron, où l'équipe de Michel Preud'Homme a finalement dû se contenter d'arracher un point, 2-2, via Maxime Lestienne, auteur de son sixième but de la saison à la 4e minute du temps additionnel, en infériorité numérique, à neuf contre onze...