Paul-José Mpoku: "Des offres sont venues et on en a parlé avec la direction du club"

L'avenir de Paul-José Mpoku s'écrira-t-il encore en rouge l'année prochaine? Rien n'est moins sûr. Le joueur du Standard a débuté sur le banc vendredi lors de la défaite de ses couleurs face à l'Antwerp. Notre journaliste Pierre Deprez lui a demandé si cela était une mise à l'écart. "Ce n'est pas une mise à l'écart!" affirme Paul-José Mpoku. "Je ne me suis pas entraîné pendant quelques jours. Je ne me suis entraîne que deux fois. On en avait parlé avec le coach. C'est tout à fait normal de me faire commencer sur le banc et de rentrer pour essayer d'apporter quelque chose. Ce n'est vraiment pas une mise à l'écart."

Ce n'est un secret pour personne, le Standard s'apprête à vivre un été relativement chaud avec probablement, une refonte partielle de son noyau et le transfert de plusieurs cadres. Dans cette optique, les départs de Paul-José Mpoku ou Mehdi Carcela sont annoncés dans la presse. Chez nos confrères de Proximus, Mpoku n'a pas éludé la question et a annoncé que plusieurs clubs avaient déjà formulé une offre pour lui. "Des offres sont venues et on en a parlé avec la direction du club" avoue le joueur liégeois. "Ils ont dit que nous verrons bien à la fin de l'année. Après, moi j'aime le Standard, je suis au Standard et il reste encore 4 matches. Il faut que je donne tout. Après, on verra. Si il y a des bonnes offres, pourquoi pas. On ne sait jamais dans le football. On ne sait jamais dire ce qu'il va se passer demain."