Paul-José M'Poku réagit : "Que chacun prenne ses responsabilités"

Après les renvois de Felipe Avenatti et de Obbi Oulare dans le noyau espoirs, Paul-José M’Poku, ancien capitaine du Standard désormais actif à Al-Wahda, n’a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux ce dimanche : "Bonjour, Comme à chaque mauvais moment, on cherche des responsables. Quand j’étais là c’était " Mpoku et Carcela " pointés du doigt. Je suis parti, maintenant ce n’est plus moi, Carcela ne joue plus, ce n’est plus lui. Donc maintenant au tour de ? Obbi ? Avenatti ? Bien évidemment, je mets le côté sportif de côté car peut-être qu’ils n’ont pas eu l’apport attendu. Mais dans la gestion, que chacun prenne ses responsabilités".

Passé par le Standard à deux reprises, entre 2011 et 2015 et entre 2017 et 2020, M’Poku cite deux membres de la direction qui à ses yeux sont responsables de la situation actuelle du Standard : "Alex et Benja, arrêtons la mascarade." En citant Alex et Benja, 'Polo' parle bien sûr de Alexandre Grosjean, directeur général, et de Benjamin Nicaise, directeur technique des Rouches, avec qui il n’entretenait pas des bonnes relations lorsqu’il était au club.