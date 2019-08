Paul-José M'Poku : "On n'a pas assez appris des erreurs de l'année passée"

Une éclaircie dans la grisaille du Standard ce dimanche soir (défaite 2-1 à Saint-Trond) la bonne montée au jeu de Paul-José M’Poku, auteur d’un but sur penalty mais aussi auteur d’une bonne prestation. Il a apporté de la consistance dans le milieu de terrain, et offert plusieurs ouvertures judicieuses. Mais malgré tout, le joueur était forcément déçu de la défaite des siens.

"C’est dommage quand on autant d’occasions et qu’on n’arrive pas à les mettre. Un match ça se joue dès le début et on ne l’a pas fait. Ça fait partie du football. On doit apprendre de nos erreurs du passé. Aujourd’hui, je trouve qu’on n’a pas assez appris des erreurs de l’année passée. C’est toujours bien de se créer des occasions, mais la prochaine fois il faudra essayer de les mettre au fond."

Après la rencontre, Michel Preud’homme s’est interrogé quant au rôle qu’a pu jouer le terrain synthétique dans la défaite de son équipe. Paul-José nuance un peu : "Ce n’est pas le même terrain que celui que l’on joue d’habitude, mais on était venu s’entraîner ici. On sait qu’on joue une fois par saison ici, quand on ne sait pas jouer au foot, il faut essayer de donner un peu plus, de gagner les ballons. Je pense qu’en première mi-temps on ne l’a pas assez fait."

Pour lui, le Standard n’a pas pris de haut les Trudonnaires, par contre toutes les équipes sont hypermotivées à l’idée de l’affronter. "Je ne pense pas qu’on s’est vu trop beau. Mais quand une équipe joue contre le Standard, c’est toujours la même chose, les gens sont motivés. Nous, on doit s’attendre à ça, il y a beaucoup de nouveaux aussi… Ils doivent aussi s’attendre à ce genre de choses."