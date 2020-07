Paul Clement: "Le Cercle de Bruges arrive à un moment idéal dans ma carrière"

Paul Clement, le nouvel entraîneur du Cercle de Bruges, a trouvé le défi dont il avait besoin à ce moment de sa carrière. L'Anglais de 48 ans l'a déclaré samedi lors de sa présentation officielle à l'hôtel Lodewijk Van Male.

Adjoint de Carlo Ancelotti à Chelsea, au Paris Saint-Germain, au Real Madrid et au Bayern Munich, Clement a eu l'occasion d'entraîner des stars telles que Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. "Avec le directeur sportif Paul Mitchell et le CEO Oleg Petrov, nous avons examiné de nombreuses candidatures belges et étrangères et nous avons opté pour Paul Clement", a précisé Vincent Goemaere, le président du Cercle. "Nous sommes convaincus que nous allons réaliser ensemble d'excellents résultats sur le court et le long terme. Son expérience peut et doit apporter un plus au Cercle."

Après sa période comme adjoint, Clement avait entraîné Derby County, Swansea City et Reading où il a été licencié en décembre 2018. "J'en ai profité pour me reposer mais il était temps pour moi de recommencer à entraîner", a déclaré Clement qui a signé un contrat de trois ans. "J'ai repensé à mes bonnes et mauvaises expériences. J'ai étudié le football moderne et j'espère pouvoir appliquer ma nouvelle vision au Cercle de Bruges. J'avais des offres comme adjoint mais je voulais être entraîneur principal. J'attendais le bon défi et je l'ai trouvé au Cercle notamment grâce à la collaboration avec l'AS Monaco."

"Je ne connais pas bien la compétition belge" a ajouté Clement. "Mais je vais y remédier le plus vite possible. C'est le cinquième championnat différent où je travaille, j'ai l'habitude."

Clement prendra l'équipe en charge à partir de lundi. Samedi à 16h, le Cercle affronte Zulte Waregem en match amical.