Patrick Wachel sur les événements lors du Clasico féminin: "C'était une castagne assez impressionnante"

Ce vendredi soir, le match qui opposait le Standard à Anderlecht dans le cadre du championnat de football féminin a été interrompu à dix minutes du terme, suite à des incidents entre les supporters des deux équipes. Dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga ont accueilli Patrick Wachel, entraîneur du RSCA féminin et Alexandre Grosjean, directeur général du Standard, afin d’apporter des éclaircissements sur les altercations survenues dans les tribunes.

Le coach de l’équipe féminine du RSCA raconte les faits: "Dès que nous sommes descendus du bus, on nous a signalé qu'il fallait s'attendre à des échauffourées parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient venir voir le match des deux noyaux durs d'Anderlecht et du Standard. Dès que l'échauffement a commencé, il y avait un groupe assez important de supporters d'Anderlecht qui a mis un petit peu d'ambiance dans le stade. C'est vrai que pour le football féminin, c'est très rare qu'il y ait autant d'ambiance avant un match. Les filles étaient forcément très contentes. La première mi-temps s'est déroulée, on a mené 0-1. En deuxième mi-temps, on prenait la rencontre à notre compte, et vers la 75ème, j'ai entendu tout d'un coup un bruit vraiment assourdissant. Je me suis retourné et j'ai vu toute la tribune qui se vidait de la gauche vers la droite parce qu'à gauche, il y avait toute une bande de personnes qui sont entrés tous cagoulés, tout de noir vêtu. J'en ai vu plusieurs avec des matraques. Il y en a un ou deux qui sont montés sur le terrain pour arracher les poteaux de corner et ils ont commencé à courir vers l’autre côté de la tribune où un autre groupe de personnes attendaient. C'était une castagne assez impressionnante. J'en ai déjà vu à la télévision, en vidéo mais en live je n'avais jamais vu ça. […] Quand je me suis retourné après l’explosion de la " mini-bombe " une seconde a été lancée sur notre dug-out. Une ou deux personnes sont descendues sur le terrain avec bras d'honneur, doigts et compagnie, en nous disant bande de... vous connaissez tous les noms d'oiseaux qui peuvent sortir. Au final, pas de blessé dans le staff, mais une fille doit aller à la clinique parce qu’elle a un sifflement dans les oreilles."

Patrick Wachel s’est aussi étonné de la gestion des événements: "Quand on est descendu du bus et qu'on m'a averti qu'il pourrait y avoir des incidents, ma première question était: "Vous avez prévu des Stewards ? Vous avez prévu la police ?" - "Oui, ça été fait." Mais je n'ai vu ni steward, ni police, ni avant le match, ni pendant les bagarres, seulement après quand ils ont commencé à se battre sur le parking, là la police est intervenue."

Alexandre Grosjean, directeur général du Standard, apporte quelques explications, sans nier la responsabilité du club dans ces événements: "Quand ce genre d'incident se déroule, on doit admettre qu'il y a eu des failles. Par contre, ce qui est important, c'est de rappeler que dans ce type de matches, on ne déploie pas un service de sécurité parce que ce n'est pas nécessaire, ça n'a jamais lieu d'être. Sauf que vendredi, une demi-heure avant la rencontre, c'est la police d'Anderlecht qui a averti la police de Liège, en disant qu'il y avait un noyau dur d'Anderlecht qui se rendait à Liège pour venir au match, à l'Académie. Sachant cela, la police de Liège est venue sur place et ils ont surveillé pour voir si ça pouvait venir des supporters du Standard habituels. Et puis, des personnes sont arrivées à la toute fin du match et sont entrées dans l'Académie. Elles n'auraient d'ailleurs pas pu rentrer normalement puisque tout est fermé, donc c'était un peu inattendu et c'est évidemment déplorable et regrettable et je le répète, parce qu'il y a des supporters, des familles, des enfants, des personnes qui viennent passer un bon moment et c'est inacceptable que des choses pareilles puissent se passer."

Pour Alexandre Grosjean, ces événements deviennent un vrai problème de société: "Les clubs gèrent de mieux en mieux la problématique des supporters dans leur stade. Les personnes malintentionnées se manifestent pour se battre à d’autres endroits. […] Il y a quelques semaines, lorsqu'on a eu un problème au Spirou de Charleroi (NDLR : débordement contre l’Hapoel Tel Aviv) des gens ont été identifiés comme des soi-disant supporters du Standard qui ont été se battre également dans un endroit qui n'attire pas spécialement la bagarre. C'est vraiment très dommageable et surtout ce qui est problématique, c'est qu'on utilise tantôt la couleur d'Anderlecht ou la couleur du Standard pour pouvoir justifier de... Et je ne suis pas persuadé tant d'un côté que de l'autre que ce soit réellement de vrais supporters."

Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard ne compte pas en rester là : "Ce lundi, la première chose que je vais faire, c’est étudier le dossier en tant que tel, voir quelles mesures nous pouvons prendre en tant que club, et voir si nous pouvons aller plus loin puis tirer les conclusions pour que ce genre de faits ne se reproduisent plus. On travaille quotidiennement main dans la main aussi bien avec la police de Liège qu’avec la Ville, et je peux vous assurer que cette collaboration étroite fait son chemin. Je vois quand même que depuis deux ou trois ans, aussi bien à domicile que pour les matches à l’extérieur, on n’a plus de problème et on a plutôt valeur d’exemple parce que le Standard de Liège a toujours été assez particulier à ce niveau-là. On a resserré la vis, on a identifié des interdits de stade et ces interdits de stade ne viennent plus au stade. Donc ils vont ailleurs. C’est un vrai problème, mais on doit les interdire de quoi ? Je le répète, ce ne sont pas des supporters, ni du Standard ni d’Anderlecht, ce sont des gens qui veulent se battre."

Et selon lui, il est important de tirer les leçons des événements de vendredi: "La première chose à faire c’est effectivement de voir avec les différentes instances comment on va pouvoir travailler dans le futur sachant ce qui s’est malheureusement passé. Il y a des matches de jeunes qui font que le Standard rencontre Anderlecht et Anderlecht rencontre le Standard à Bruxelles, et peut-être que là on devra déployer des moyens un peu plus stricts en termes de sécurité. Mais de nouveau, il faut toute raison garder parce que dans 95% des cas, tout se passe très bien. Ce qui s’est passé ici est malheureux, et je peux vous assurer que le staff et les joueuses du Standard étaient quand même choqués par ce qu’il s’est passé. Les supporters ont été choqués également. Il ne faut plus que ça se reproduise. On continue à travailler de manière préventive très sérieuse pour que le stade de foot reste un endroit où les familles aiment se rendre et prendre du bon temps."