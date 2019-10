Patrick Declerck : "Pour Mouscron, une fusion est inévitable à terme"

Il préside un Excelsior Mouscron qui campe une révélation de ce premier tiers de phase classique, fameux contraste avec la même période de la saison écoulée. Les pieds bien sur terre, il évoque la gouvernance du foot belge, l’" ex-gauchiste capitaliste " (sic) qu’il est devenu, Eden Hazard, ses lunettes multicolores et Marc Coucke. Mais aussi le Footgate, Aleix Garcia, la force de Bruges et Jean-Pierre Detremmerie. Et bien sûr todi les ptits k'on spotche. Patrick Declerck passe " Sur le Gril ".

L’approche est immuable : grand sourire, regard direct, poignée de main virile… et ses fameuses lunettes multicolores. Un effet d’image, mais pas que.

" Ces lunettes sont une idée de mon opticien " explique Patrick Declerck, le Président de l’Excelsior. " Il m’a dit d’abandonner mes vieilles lunettes noires et de mettre une touche de jovialité, j’ai commencé avec des lunettes vertes fluo, là je suis passé à toutes les couleurs. Mais comme ils l’ont dit à la VRT l’autre jour, ‘ne regardez pas ses lunettes, écoutez ce qu’il dit’. Et de fait, j’ai mon franc-parler, je dis les choses en face et quand je ne suis pas d’accord, on m’écoute ! Je représente les actionnaires minoritaires, l’ancrage mouscronnois, mais je ne suis pas un Président de façade ! "

Patrick Declerck (63 ans) est un Mouscronnois bon teint, ayant bétonné sa carrière dans l’entreprise familiale, avant de faire le grand saut dans le foot.

" Je suis un ‘Detremmetriste’ pur et dur, dans le sens où Jean-Pierre Detremmerie avait compris que le football était le moyen idéal de placer Mouscron sur la carte. Quand j’étudiais à l’Université de Louvain, on me demandait si Mouscron était bien… dans les Ardennes. Detrem’ mégalomane ? C’est vrai qu’il avait dit que son club serait le premier à atteindre le milliard de francs belges de budget… et qu’aujourd’hui, on n’en est toujours qu’à 8 millions d’euros (NDLA : 320 millions d’anciens francs), soit la plus petite bourse de D1A…. Mais Detrem’ avait aussi compris qu’il fallait de grands projets pour avancer. Cela faisait 15 ans qu’il me demandait de lui succéder, car il fatiguait. On connaît la suite... "

Les grands parfois en bas

Entrepreneur quadrilingue, Patrick Declercq connaît la musique : peu probable de le faire décoller avec des ambitions démesurées.

" On ne parle pas des Play-Offs 1 ici, on reste sur l’ambition initiale, à savoir se sauver le plus vite possible et vivre une saison tranquille. Reposez-moi la question en janvier : on évaluera en fonction du classement et du mercato disponible. Mais les joueurs déjà présents peuvent en témoigner : lutter pour le maintien chaque semaine est épuisant nerveusement, donc on reste bien modeste. C’est une caractéristique de Mouscronnois ! "

Celui que certains ont surnommé le Marc Coucke wallon (" C’est sans doute pour mes lunettes, mais je rassure tout le monde : je n’ai pas la même fortune ! ") regarde avec philosophie ce premier tiers de compétition un peu chahuté.

" Pour moi, ça ne fait pas doute, et je l’ai dit dès avant les trois coups : Bruges va survoler la saison. Le cas d’Anderlecht prouve que le foot reste mystérieux : ce n’est pas plus mal que des grands soient parfois dans le dur, ça permet de parler des petits (sourire). J’en ai discuté avec Marc Coucke, il pensait que son projet prendrait forme plus vite mais les règles du foot divergent de celles du management classique. En foot, vous avez les réseaux sociaux, les supporters, toute cette émotion qui complique une approche rationnelle. Mais Anderlecht apprendra de cette période et, sur la durée, je suis convaincu que le projet Kompany va réussir. Même si j’ai mes gros doutes sur sa double casquette joueur-manager... "

" Je serais un mélange d’Hazard et de De Bruyne "

Pour preuve, ce jeudi a encore rebattu les cartes à Neerpede : Frank Arnesen a pris la porte, et Frank Vercauteren fait son grand retour.

" Un entraîneur de football est encore un job différent de celui de manager d’une entreprise classique : il doit être à la fois un animateur de groupe, un coach et un père, car les joueurs sont souvent très jeunes. Je suis aussi un leader dans l’âme, j’ai le goût du pouvoir plus que de l’argent… mais pas le pouvoir pour le pouvoir : pour le projet ! Je n’ai jamais joué au foot, je n’ai jamais entraîné, mais j’étais… délégué pour mon équipe scolaire, et j’avais mon petit rôle à jouer. C’est cet aspect collectif qui me fascine dans le foot : si j’étais footballeur, je me verrais bien réincarné en Kevin De Bruyne, car j’aime distribuer et faire mieux jouer les autres. Mais je serais aussi Eden Hazard, pour son sourire permanent et sa manière de vivre perpétuellement le foot comme un jeu. Mais pas pour son individualisme… encore que s’il joue tout seul et nous marque deux buts, ça me va aussi ! (rires) J’aime les contacts sociaux, j’aime fédérer les gens et à l’Excelsior, on n’a pas la culture de la vedette ! Même si j’avoue, j’aime beaucoup cet Aleix Garcia que nous a prêté Manchester City… "

Avec Aleix Garcia, Diogo Queiros (Porto) et Kevin Wimmer (Stoke), Mouscron a aussi étonné par la dimension prise par ses réseaux : l’intérêt d’avoir eu des agents dans l’actionnariat ?

" On nous interroge toujours sur nos réseaux, mais on ne s’étonne de rien chez les autres. Notre entraîneur Bernd Hollerbach, qui n’est pas n’importe qui, a aussi ses propres connexions. Les réussites de Taiwo, Benson et Govea ont fait notre crédibilité comme club-tremplin. Les clubs mettent leur joueur en vitrine, le joueur prend des minutes et de l’expérience, l’équipe prend des points : c’est du win-win ! Même si c’est vrai, c’est du très court terme. Moi, je veille à ce que les Futurosport garde une porte d’entrée pour nos jeunes dans le noyau A. On y travaille bien et il n’y a pas de raison que l’on ne sorte pas d’autres Maxime Lestienne à l’avenir. Même si ce n’est pas moi qui fais la compo d’équipe… et que des nombreux scouts de Bruges, Gand et Waregem nous piquent régulièrement nos pépites ! Mais l’ancrage mouscronnois est important pour les supporters : c’est pour cela que j’avais imposé le retour de Jérémie Huygebaert. "

" Mouscron dérange "

Fort de caractère, rebelle à ses heures (" Quand j’avais 18 ans, j’étais gauchiste, j’avais juré que je ne serais jamais un sale capitaliste comme un père, c’est la seule fois de sa vie que je l’ai fait pleurer… avant de lui succéder plus tard à la tête de la boîte ! "), Patrick Declerck fronce les sourcils et hausse le ton quand on le confronte au passé opaque de son club, sorte de joujou pour agents.

" On nous cherche toujours des poux, on attaque chaque année notre licence, on a perquisitionné dans nos bureaux. Mais que je sache, personne de Mouscron n’a jamais été inculpé. Tout le monde ne peut pas en dire autant… Oui, j’ai le sentiment que Mouscron dérange ! Comme on dit à Liège, cé todi les ptits k'on spotche ! Maintenant, c’est vrai que quand je suis arrivé dans le foot, j’ai découvert des pratiques… bien pires que je ne les imaginais. "

Le 10 octobre marquera l’éclatement chez nous, voici un an, du Footgate. Douze mois plus tard, des initiatives ont été prises mais les arrestations récentes de Christophe Henrotay et Herman Van Holsbeeck n’ont pas vraiment, loin de là, redoré le blason du milieu.

" On va progressivement nettoyer tout cela, je suis optimiste… même si les réformes actuelles sont bien trop lentes à mon goût. Le métier d’agent est important car les joueurs sont jeunes et doivent être entourés… car ils ne font pas la différence entre le brut et le net ! (rires) Mais nous on travaille avec 25 agents différents, on n’a pas d’agent-maison… d’ailleurs la plupart des clubs font comme nous ! Mais si la Belgique fait sa purge… et que la FIFA n’impose rien aux autres, notre pays va devenir victime de sa propre rigueur et les bons joueurs ne viendront plus chez nous ! Donc si les autres pays ne suivent pas, ça ne servira à rien. Mais je pense qu’on est sur la bonne voie. Pareil pour la gouvernance : on critique les cumuls de mandats, mais quand j’étais Président des Fédérations Belge et Européenne du Béton, je défendais le secteur tout entier… et pas ma petite entreprise ! Donc je n’ai aucun doute sur Mogi (sic !) Bayat quand il cumule Présidence de l’Union Belge et celle de Charleroi. "

Fusionner… ou mourir

À Mouscron, tout va donc bien… pour le moment. Car l’horizon sportif dépend comme toujours du plan financier. Et avec la plus petite assistance de l’élite et surtout les coûts du foot, l’Excelsior fait de plus en plus de la corde raide.

" Seuls les tout grands clubs gagnent encore de l’argent grâce au football. C’est toujours la même chose : en Belgique, les frais augmentent mais le marché reste petit. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça… mais il y a trop de clubs : Courtrai, Waregem, plus loin Gand et Bruges, et côté français le LOSC, c’est impossible pour nous de nous développer ! J’espère me tromper mais pour Mouscron, une nouvelle fusion est inévitable à terme. Le supporter ne sera pas d’accord, mais ce n’est pas lui qui paie ! "

Dépasser l’esprit de clocher, certes. Sauf que le foot se nourrit justement de cette dimension émotionnelle.

" La réussite sportive et financière de Genk prouve qu’une fusion n’est pas forcément une mauvaise option. Et la frontière linguistique n’est pas un obstacle non plus : à Mouscron, on a les deux cultures, la flamande et la wallonne. Mais aujourd’hui, il faut voir plus loin que son clocher : on parle de Bénéligue, d’Euro-Métropole, c’est ça l’avenir. Et j’espère que dans 20 ans, on n’écrira par sur ma tombe ‘Il avait eu raison trop tôt…’ "

Et de terminer par une dernière question-piège : Mouscron en Play-Offs 1 ou les Diables vainqueurs de l’Euro 2020 ? La réponse fuse : " Les Diables champions d’Europe ! Car nous ne serons pas en Play-offs 1... "

Aleix Garcia & Cie, la balle est dans votre camp.

" Sur le Gril ", un rendez-vous hebdomadaire d’Erik Libois à retrouver sur Vivacité ce vendredi soir à 20h10 et ce dimanche vers 16h30.