Pascal Scimè : "Pour le Standard, ce point ne sert pas à grand-chose"

Avec le partage entre le Standard et l’Antwerp, ce match était "insatisfaisant pour les deux équipes" déclare Pascal Scimè dans Complètement Foot.

Et notre journaliste d’ajouter : "Au nombre d’occasions, Franky Vercauteren doit s’en vouloir et la trouver mauvaise. Comment Lamkel Zé a pu rater son face-à-face. Et puis du côté du Standard, ce point ne sert pas à grand-chose, si ce n’est à garder le moral et à ne pas perdre contre une équipe du top 3. Mais au classement, c’est deux points de perdus qui pourraient coûter cher. Et puis, j’ai trouvé les Rouches pas au top dans le jeu."

Il est vrai qu’avec ce partage et si on regarde le classement, le Standard fait du surplace.