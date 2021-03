Pascal Scimè : "Je ne l’ai pas dit souvent cette saison, mais voir cet Anderlecht-là, ça fait plaisir"

"C’était un match audacieux" commence Pascal Scimè.

"Parce que j’ai trouvé que les choix de Vincent Kompany étaient audacieux. Notamment de relancer Adrien Trebel. C’est du bon sens. Et puis, là où c’était intéressant, c’est de se priver d’ailier pur et de placer des numéros 10 sur les côtés. Avec Ait El Hadj, qui a été très bon et Verschaeren. Que dire du but de Verschaeren : regarder à quoi sert un entraînement. Ça sert à marquer comme Yari. Son double contact est tellement naturel. La répétition sert à ça, à ce que des gestes deviennent naturels. Ce but est splendide. Et puis, il ne faut pas oublier les assists d’Adrien Trebel. Je ne l’ai pas dit souvent cette saison, mais voir cet Anderlecht-là fait plaisir."

De son côté, Thomas Chatelle a choisi le mot "supérieur, car il y a eu une supériorité tactique, technique, mais aussi une supériorité numérique."

Et notre consultant d’ajouter : "Anderlecht s’est retrouvé mené. Je ne veux pas minimiser la performance des Mauves. Zulte-Waregem a mal géré l’avantage et c’est pour ça qu’il ne sera pas dans le top 4. Quant à la prestation d’Anderlecht, elle a été très intéressante. Le fait d’avoir des garçons comme Ashimeru et Ait El Hadj entre les lignes, ça a bien aidé. Tout le monde attendait Trebel et on a vu ce que ça a donné dans ce match. Et je pense de toute façon qu’Anderlecht serait quand même revenu même si Zulte était resté à 11, mais ça aurait été plus dur."

Plus dur, c’est surtout au niveau du calendrier qu’Anderlecht va devoir assurer. Car l’équipe de Vincent Kompany doit se farcir des adversaires plus difficiles qu’Ostende, qui est pour le moment 4e au classement général, et donc dernier qualifié pour les PO1.

"Sur papier, ça risque de faire la différence. Mais il ne faut pas non plus oublier Genk qui n’a qu’un point d’avance", conclu Pascal Scimè.

Anderlecht se déplace à l'Antwerp lundi 5 avril pour tenter de continuer à croire aux PO1.