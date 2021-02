Pascal Scimè : "J’ai trouvé une involution dans le niveau du jeu mauve"

Qualifié de plus mauvaise prestation de la saison par certains observateurs, lors de la défaite d’Anderlecht contre Courtrai, l’équipe de Complètement Foot a abordé le non-match de l’équipe de Vincent Kompany.

"C’était de la post-formation", commence par expliquer Joachim Mununga. Et d’ajouter : "Courtrai a des joueurs capables de garder une régularité. Et à Anderlecht, on est dans une équipe en post-formation. On a pourtant vu les Mauves donner une claque à l’Union. Mais aujourd’hui, Anderlecht a été catastrophique. Il y a eu un manque de cohérence et beaucoup de déchets. Mais la jeunesse, c’est ça et il faut savoir accepter les erreurs et parfois la jeunesse souffle le froid et le chaud. J’ai l’impression qu’à Anderlecht, que dès qu’il se passe quelque chose, il faut s’alarmer. Mais Anderlecht est encore dans la course aux PO en général."