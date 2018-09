Pascal Scimè : "Anderlecht a payé ses efforts superflus en 2ème mi-temps"

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari sont revenus sur le partage entre Anderlecht et l’Antwerp. Les mauves ont laissé échapper les trois points en fin de match alors qu’ils avaient très bien débuté la partie.

Pascal Scimè analyse les performances individuelles : "Anderlecht avait tout en main pour prendre les 3 points après le revers subi à Bruges. J’ai bien aimé Bakkali. Huit jours après les déclarations de Vanhaezebrouck le concernant, on peut d’ailleurs être surpris de le retrouver titulaire. Il y a aussi eu les premières minutes de Lawrence dans l’axe qui était pas mal mais qui sera à revoir. On ne sait pas juger un défenseur central contre l’Antwerp parce que c’est une équipe qui pense d’abord à défendre avant d’attaquer. Et au moment où elle a décidé d’attaquer, elle a réussi à marquer sur sa seule occasion. Je n’ai pas du tout compris le marquage d’Appiah sur Refaelov. Il est 3 mètres devant et il lui laisse le temps de centrer très facilement. Et puis avec Lawrence qui défend un peu en zone, ils se regardent et ils laissent Owusu seul."

Il revient aussi sur le collectif. "Ce n’était pas un grand match. Les Anderlechtois étaient bien en place en première mi-temps mais en deuxième, on a l’impression que l’intensité est retombée. Est-ce que ce n’est pas une équipe qui a dépensé trop en première période ? C’est une équipe qui veut être joueuse, ça court beaucoup et il y a un peu d’efforts superflus. J’ai l’impression que ces efforts ont été mal gérés et qu’Anderlecht l’a payé en deuxième mi-temps où ils étaient un cran en dessous dans le rythme. "

Nordin Jbari refuse d'évoquer l'excuse de la fatigue à ce stade de la saison: "On sait bien qu’un match contre l’Antwerp c’est toujours un peu intense. Il y a des duels. C’est d’ailleurs ça qui a remis l’Antwerp dans le match en deuxième mi-temps. Ils ont été meilleurs dans les duels et ils sont revenus dans leur ADN. Même si cette année Anderlecht joue avec deux bons attaquants que je trouve encore parfois un peu trop gentils, il faut produire du jeu à un moment et pour ça, il faut aussi gagner des duels. Je m’inquiète quand j’entends pratiquement tout le monde dire qu’ils étaient fatigués en deuxième mi-temps. Fatigués après quelques matches ? En playoffs 1, on peut dire ça. Mais pas maintenant. Peut-être que les jeunes courent un peu plus qu’ils ne le devraient parce qu’ils n’ont pas l’expérience, ils sont moins dans le placement et ils gèrent moins les courses, mais ce sont de bons joueurs qui vont grandir."

Notre consultant ajoute : "On a parlé de la défense centrale, ils ont fait des transferts et on verra ce que ça donne dans les semaines à venir. Mais dans ce milieu de terrain, Makarenko ne me séduit pas. C’est trop lent. Je l’avais déjà remarqué contre Mouscron alors qu’Anderlecht avait dominé. A Bruges, il était inexistant et il a laissé Trebel se noyer tout seul dans ce milieu de terrain brugeois qui était assez costaud. C’est un joueur qui sait jouer au ballon mais il va devoir augmenter son rythme. Il devra être un peu plus attentif, demander un peu plus le ballon, venir un peu plus aider ses coéquipiers et surtout jouer un peu plus vite. C’est bien de jouer avec deux attaquants mais il faut récupérer le ballon pour donner à manger aux attaquants. Il va y avoir le retour de Kums, mais quand on n’a que Kums et Trebel au milieu, il faut faire attention. Vanhaezebrouck et son staff vont devoir gérer cet équilibre en restant avec deux attaquants qui ont montré qu’ils marquaient mais qui doivent être plus agressifs dans les duels. Je trouve qu’ils ne dégagent pas un grand charisme."

Pascal Scimè sur l’homme du match : " On a eu un très bon Gerkens aujourd’hui. C’était le meilleur Anderlechtois sur la pelouse avec de la personnalité, de la vivacité et le sens du but. Puis ça a bien "matché" entre Bakkali et Gerkens. Ils ont pas mal mis en difficulté Opare."