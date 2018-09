Pas évident pour Wesley d'annoncer une grande nouvelle en néerlandais

On l'a souvent cité en partance lors de ce mercato, il reste finalement bien au Club de Bruges, Wesley Moraes a prolongé jusqu'en 2023. Un joli coup pour Bruges qui se voyait proposé de belles sommes, notamment par la Lazio. Et à l'occasion de sa prolongation, son club a posté une vidéo de sa réaction en néerlandais. Le Brésilien est hilare, tentant de répéter les phrases qu'on lui souffle. On peut notamment comprendre que "Ik ben blij" devient "Ik ba blé". Difficile de ne pas sourire face à cette jolie tentative du jeune attaquant de 21 ans.