"Pas du tout fan de De Ketelaere", "Aussi bon soit Lang, je ne peux pas le supporter" : Nainggolan se lâche sur les Brugeois

Radja Nainggolan n’a pas la langue dans sa poche. Sur le terrain comme en dehors, le milieu de terrain de l’Antwerp ne se cache pas. Après avoir inscrit son premier but en Pro League d’un coup de canon dans la lucarne de Mike Vanhamel, le gardien du Beerschot, le Ninja s’est longuement entretenu avec nos confrères du Nieuwsblad. Et comme à son habitude, l’ancien Diable Rouge n’a pas fait dans la dentelle.

Lors de cet entretien, Nainggolan a notamment été questionné sur le prochain Soulier d’Or. Alors qu’il est adulé par la majorité des observateurs du football belge, Charles De Ketelaere n’a visiblement pas encore impressionné Radja : "Cette année, il va remporter le Soulier d’Or… mais je ne suis pas du tout fan. Il joue en profondeur désormais et je ne pense pas qu’il soit un attaquant de profondeur. Je le vois souvent mal tourner et il marque trop peu. En tant que numéro dix ou ailier, je l’aime mieux, mais je n’en suis pas aussi fou que la plupart. S’il est élu meilleur joueur de Belgique, je ne serai pas d’accord avec ça. Mettez-le dans une autre équipe et vous obtiendrez une histoire différente. Mais il joue maintenant pour Bruges et est un talent prometteur. Vous n’avez pas besoin de plus pour gagner un tel prix".

De tous les adversaires, je n’ai été impressionné que par une seule personne : Xavier Mercier

Le Ninja a ensuite été invité à donner son avis sur le virevoltant brugeois Noa Lang : "En termes de qualité uniquement, je pense qu’il est l’un des meilleurs joueurs. Je le dis : il a ce truc, il peut faire une action. Mais aussi bon soit-il, je ne peux pas le supporter. Toujours en gesticulant avec ses mains et en protestant. Faire taire tout le monde après avoir été invisible pendant cinq matchs. Ce sont des choses avec lesquelles je ne peux pas vivre. S’il gardait les pieds sur terre, il serait deux fois meilleur".

En revanche, le joueur du Great Old s’est montré assez surpris du niveau de Xavier Mercier : "De tous les adversaires, je n’ai été impressionné que par une seule personne : Xavier Mercier. J’entends déjà les gens penser : Un joueur de Louvain ? ! Mais il est vraiment bon". Il fera au moins un heureux !