Pas de suspension pour Vadis Odjidja, qui pourra jouer la "Bataille des Flandres"

Vadis Odjidja a été acquitté mardi par la commission des litiges de l'Union belge de football, a indiqué l'URBSFA sur son compte Twitter. Le capitaine de La Gantoise avait été exclu ce week-end à Zulte Waregem (2-2). Il risquait trois matches de suspension.

Coupable d'avoir donné deux coups de pied à un joueur à terre, l'attaquant canadien de Zulte Waregem Cyle Larin, à la 83e minute, Vadis a reçu un carton rouge à la 83e minute, une décision prise après avoir été alerté par l'assistance video (VAR).

Le parquet de la fédération avait requis trois matches de suspension et 3000 euros d'amende lundi, proposition rejetée par les Buffalos, qui se sont retrouvés mardi devant la commission des litiges.

La Gantoise a demandé que son joueur soit blanchi et a obtenu gain de cause. Vadis Odjidja, qui pouvait de toute façon jouer en Coupe mercredi contre Alost vu qu'une éventuelle sanction aurait pris cours jeudi, pourra donc aussi être sur le terrain samedi (20 heures) contre Courtrai en championnat, puis, surtout, lors de la très attendue "Bataille des Flandres" au Club Bruges, le 6 octobre (14h30), et contre Waasland-Beveren le 19 (20h30).