Pas de nouveaux cas positifs à Genk, Uronen, Leysen et Limbombe restent en quarantaine avant la venue du Standard

La dernière série de tests Covid n’a révélé aucune nouvelle infection au club de football du KRC Genk. Bryan Limbombe, Jere Uronen et Tobe Leysen, restent en quarantaine pour le moment.

Vendredi dernier, le club limbourgeois a confirmé que l’attaquant Limbombe, le défenseur Uronen et le gardien de but (de réserve) Leysen avaient été contrôlés positifs. Ils étaient dès lors absents lors de la demi-finale de Coupe de Belgique gagnée dimanche soir à Anderlecht (1-2).

"Aucune nouvelle infection n’a été constatée lors des tests de corona lundi et mardi. Le club a pris des précautions supplémentaires la semaine dernière, en plus des mesures strictes déjà en place. Il est très rassurant que les trois cas récents soient les seuls qui subsistent. Et nous espérons que cela restera ainsi", a-t-il déclaré mercredi.

Bryan Limbombe, Jere Uronen et Tobe Leysen demeurent en quarantaine pour le moment. Ils manqueront le match de la 31e journée de championnat vendredi à domicile contre le Standard.