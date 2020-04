Pas de décision sur l'arrêt de la Pro League, les raisons d'un blocage

Ce lundi 27 avril, l’Assemblée Générale de la Pro League aurait dû se prononcer sur le sort du championnat 2019-2020. En l’absence de positionnement du Conseil national de sécurité concernant le sport professionnel, la décision a été reportée.



Pourtant début du mois, le Conseil d’Administration avait recommandé à l’unanimité d’arrêter les frais. La menace de l’UEFA concernant les tickets européens s’est éloignée. Alors pourquoi est-ce que cela coince ?



20 millions d'euros en jeu



La première raison est financière. Sans interdiction ferme des autorités, la Pro League ne peut pas invoquer un cas de "force majeure" pour mettre un terme à la compétition. Elle s’expose donc à ce que les détenteurs de droits TV réclament le montant du dernier versement, on parle d’une vingtaine de millions d’euros.



Le désaccord des experts



La deuxième raison est liée aux avis divergents des experts. Certains, comme le virologue Steven Van Gucht, estiment qu’il est envisageable de rejouer. "Cela ne me semble pas impossible", a-t-il déclaré à VTM. "Je pense qu’on a surtout peur des effets secondaires. L’idée que les supporters se rassemblent dans des endroits secrets pour soutenir leur équipe". Michel D’Hooghe, président du conseil médical de la FIFA, est, par exemple, beaucoup moins optimiste.

"Les autorités doivent amener rapidement de la clarté", a résumé Vincent Mannaert, manager du FC Bruges dans Het Nieuwsblad.



Mehdi Bayat, Peter Bossaert (fédération), Pierre François et Peter Croonen (Pro League) vont d’ailleurs rencontrer des membres du groupe d’expert et un porte-parole du gouvernement cet après-midi avant de faire un compte rendu à l’AG.



Réunir 80% des suffrages



Une fois les informations transmises les discussions pourront débuter. Mais aucun vote n’est prévu. Il faudra vraisemblablement attendre le 4 mai.



Et là aussi, ça pourrait se compliquer. Pour stopper le championnat, il faut une majorité simple au sein de l’AG. Mais pour attribuer les prix (titre, tickets européens,…), il faut atteindre 80% des suffrages (36 des 44 voix). Certains clubs, l’Antwerp en tête, pourraient entamer un bras de fer pour tenter d’aller au bout du championnat. Mais pour cela, il faudra trouver des alliés.