Pas d'inquiétude à Anderlecht malgré le 3 sur 12

Trois partages et une défaite lors des quatre derniers matches. Anderlecht ne respire pas la forme en ce moment et stagne au classement de Pro League qui voit les Mauves pointer à 2 longueurs de la 4e place occupée par l’Antwerp.

Après quinze journées un peu folles, on pouvait en toute honnêteté s’attendre un peu plus de la part des Bruxellois qui restent sur un bilan total de 23 points sur 45 disponibles avec notamment 8 partages à leur actif. Mais dans ce championnat où aucune équipe ne se distingue par sa régularité, les hauts et bas des Mauves ne font pas tache.

A Saint-Guidon, on ne s’inquiète donc pas outre mesure des pas de travers de Vincent Kompany et de son équipe. "Le rôle de Vincent n’est pas remis en question", écrivent Het Laatste Nieuws et les journaux du groupe Rossel lundi matin en citant des sources internes au club. "Nous savons où nous voulons aller. Avant de se lancer dans ce projet, nous étions parfaitement conscients qu’il y aurait des moments difficiles", explique-t-on du côté de Neerpede.

Convaincant par moments lors du partage contre Zulte Waregem vendredi soir (2-2), Anderlecht devra montrer des améliorations significatives dans son jeu pour se relancer dans les prochaines semaines. Vendredi soir, Vincent Kompany n’était d’ailleurs "pas trop content du fait qu’Anderlecht n’arrive pas à maintenir son niveau."

"Il faut travailler encore et encore et ça va payer, on doit progresser. Il nous manque la capacité de terminer un match pour l’instant", a-t-il ajouté. Une capacité qu’il faudra vite développer car le leader Genk - auteur de 7 victoires consécutives – arrive déjà vendredi soir au Lotto Park.