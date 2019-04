Pas d’émission " La Tribune " ce lundi 8 avril

C’est une première pour l’émission La Tribune qui se retrouve, ce lundi 8 avril, face à face avec le match Bruges-Standard, dans le cadre de la troisième journée de Play-Off 1. Faire face à un direct très attendu et peut-être déjà déterminant dans la course au titre, a incité notre équipe à laisser la place à cette rencontre et éviter ainsi aux amateurs de football de devoir effectuer un choix cornélien.

Vous retrouverez La Tribune sur La Deux dès le lundi 15 avril.

Ce lundi 8 avril, La Deux diffusera le documentaire "Succès et dérapages, spécial stars de la chanson".