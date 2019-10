Partage très animé entre Anderlecht, qui menait pourtant 3-1, et Gand

Le Sporting d’Anderlecht et La Gantoise bouclaient ce jeudi soir, sur la pelouse des Mauves, la treizième journée du championnat de Belgique de football. Soit une opposition entre une formation qui compte de nombreux blessés (comme Kompany , Chadli , Trebel ou Nasri ) et une équipe qui s’exporte assez mal (seulement trois unités en déplacement depuis le début de la saison pour les Gantois).

Le résumé

Décevant face à Eupen le week-end dernier, Anderlecht devait se frotter à un adversaire d'un tout autre calibre. Les Buffalos ont d'ailleurs imposé leur jeu dans les premières minutes de la rencontre mais ont trop tergiversé aux abords du rectangle pour inquiéter Van Crombrugge. Les Bruxellois ont bien répondu à ce temps fort en trouvant immédiatement le but du 1-0 sur un mouvement de contre très bien orchestré et conclu par une reprise au deuxième poteau de Verschaeren (17e). Gand, grâce à un superbe assist de Vadis, est parvenu à égaliser très rapidement sur une déviation de Depoitre (24e) mais a peu à peu perdu le contrôle du match au profit d'Anderlecht. Il a d'ailleurs fallu un Kaminski en grande forme pour repousser les tentatives de Verschaeren et de Saelemaekers avant la pause (41e).

Au retour des vestiaires, Anderlecht a continué à faire bonne impression. Friands de passes courtes et de combinaisons rapides, les petits formats anderlechtois ont mis le pied sur le ballon et progressivement amené le danger. Mais il a bien fallu un penalty pour une faute de Dejaegere sur Sambi Lokonga pour débloquer la situation. Roofe a d'abord transformé pour donner l'avantage aux siens (68e) avant d'en planter un deuxième sur une jolie frappe enroulée du droit pour faire 3-1.

Les Bruxellois ont reculé face à la réaction gantoise. Van Crombrugge devait sortir le grand jeu face à Bezus (80e) mais ne pouvait pas empêcher le but du 3-2 trois minutes plus tard sur un penalty transformé en deux temps par Yaremchuk (83e). Acculés dans leur rectangle, les hommes de Vercauteren ont craqué dans les derniers instants de la rencontre suite à un coup de tête de Plastun (90e+4).