Le dernier match de la première journée du groupe A des play-offs 2 du championnat de Belgique de football s'est terminé dimanche par un partage entre Westerlo et le Beerschot-Wilrijk (1-1). Saint-Trond, qui a pris le meilleur sur Charleroi plus tôt dans la journée (3-1), occupe la première place avec Eupen, vainqueur samedi à Ostende (1-2).S'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but, les deux équipes avaient trouvé la faille avant la mi-temps. Après avoir plongé sur la droite, Ayrton Mboko a centré vers Dante Vanzeir, qui a cédé le ballon à Loris Brogno dans la profondeur (25e, 0-1).

Christian Bruls a trompé Mike Vanhamel d'un tir de la deuxième ligne dévié par Jan Van den Bergh (34e, 1-1). A la reprise, le gardien du Beerschot a bloqué un tir dangereux de Nader Ghandri (56e) avant de voir Jens Naessens expédier le ballon dans les airs (62e). Le pressing de Westerlo n'aura pas duré longtemps. Les visités ont repris l'initiative notamment grâce à Tarik Tissoudali dont un tir sur un mauvais dégagement de la défense campinoise a été sorti par Koen Van Langendonck (67e).

Dans le final, Westerlo est parti à la recherche d'un second but mais a dû se contenter d'un point. ce qui est mieux qu'en championnat où il s'est incliné par deux fois 1-2. Dans le groupe B, les trois rencontres ont eu lieu samedi. Courtrai a infligé à Mouscron sa première défaite de l'année (3-1) et l'Union Saint-Gilloise a battu le Cercle Bruges sur le même score. Zulte Waregem et Waasland-Beveren se sont quittés sur un partage 0-0.

Les vainqueurs de chaque poule en possession d'une licence européenne se mesureront lors d'une finale pour désigner le vainqueur de ces playoffs 2, qui rencontrera ensuite l'équipe barragiste des playoffs I pour un ticket en Europa League (2e tour préliminaire) la saison prochaine.