Partage entre le Standard et les Danois de SoenderjyskE, Bruges gagne

Le Standard nouveau est arrivé - Pro League - 30/06/2019 Le nouveau visage du Standard, ce sont des nouveaux visages au Standard. Preud’homme et sa Direction ont fait fort : le mercato est copieux, coûteux, et rapide. Bien sûr, les départs de Djenepo (Southampton : 20 millions) et de Marin (Ajax : 12,5 millions), qui s’ajoutaient à celui de Luyindama (Galatasaray : 8 millions), vont laisser un vide, mais ont rapporté une manne financière propice à un mercato ambitieux.