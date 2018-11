Pär Zetterberg en pourparlers en vue d'un retour au Sporting d'Anderlecht

Quatrième du championnat de Belgique, le Sporting d’Anderlecht version Marc Coucke vit une première saison légèrement tourmentée. Une élimination en Coupe de Belgique et en Europa League, des résultats en dents de scie en championnat : le président du RSCA compte donc modifier ses plans. Une annonce sera faite dans les quinze jours à ce propos.

D’après nos informations, Pär Zetterberg serait en pourparlers afin d’intégrer le nouvel organigramme du Sporting. Il pourrait être incorporé à une cellule, avec Frank Arnesen (ex-Chelsea et actuellement au PSV), pour épauler Michael Verschueren, qui occupera lui la direction sportive des Mauves en lieu et place de Luc Devroe. Zetterberg (48 ans), élégant meneur de jeu suédois, a ébloui le Parc Astrid entre 1989 et 2000 puis entre 2003 et 2006. De son côté, Devroe réfléchirait toujours à la proposition reçue par Coucke, à savoir celle de devenir responsable du scouting du RSCA.

"On n’a pas suffisamment bien joué jusqu’à présent. Ce noyau a encore trop de faiblesses. C’est un noyau qui se cherche et c’est dommage. On n’est pas là où on voudrait être. Dans les prochains jours, je vais beaucoup discuter en interne avec des personnes qui connaissent bien l’historique d’Anderlecht afin de voir quelles fautes j’ai pu commettre dans les changements que j’ai effectués ou dû effectuer les derniers mois. Ce club et les supporters méritent mieux. On va continuer à travailler. Actuellement, le bilan est insuffisant", notait récemment le président Coucke à notre micro.