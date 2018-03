Pairoj Piempongsant devient l’actionnaire majoritaire du Royal Excel Mouscron

L'Excelsior Mouscron va changer de mains pour la quatrième fois en 4 ans. Pairoj Piempongsant est désormais l’actionnaire majoritaire du club avec 90% des parts. Le solde restant dans les mains d’un actionnariat local. L’homme d’affaires thaïlandais a racheté la totalité des actions de Latimer et se positionne comme le nouvel homme fort du Royal Excel Mouscron.



Le 5 mars dernier, le club avait annoncé l’arrivée d’un nouveau partenaire au sein de l’actionnariat. On connait désormais son nom et son profil. Pairoj Piempongsant possède une solide expérience dans le monde du football. Mais il s'était jusque-là surtout concentré sur l'aspect sponsoring. Il a notamment travaillé avec Chelsea et Regatas do Flamengo. Sa boisson énergétique est le sponsor titre de la League Cup.

Selon le communiqué du club, "M. Piempongsant souhaite donner une nouvelle dimension au club et lui apporter une véritable stabilité".

"Le championnat de Belgique de D1A est intéressant à plus d’un titre", affirme-t-il. "C’est pour cette raison que lorsque j’ai eu l’occasion de racheter le club, je n’ai pas hésité longtemps. Je compte bien lui apporter mon expérience pour le faire progresser sur le chemin de la réussite. Je suis persuadé d’avoir fait le bon choix en jetant mon dévolu sur le club de Mouscron. Je me suis d’ores et déjà engagé pour les cinq prochaines années avec le Royal Excel Mouscron. Cet engagement financier concerne, bien évidemment l’équipe première, mais aussi l’académie de jeunes, le Futurosport. J’ai prévu de faire fonctionner mon réseau pour trouver de nouveaux sponsors mais aussi pour ouvrir de nouveaux marchés de diffusion pour le bénéfice du club. Je vais également m’atteler à renforcer la structure juridique du club."