Obbi Oularé - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Oularé retrouve le chemin des filets: "Ce but, c'est la cerise sur le gâteau" - Pro League - 13e... Près d'un an après son dernier but, Obbi Oularé a retrouvé le chemin des filets mercredi soir en signant le but du 2-0 du Standard contre Waasland-Beveren. Victime d'une fracture au tibia en décembre dernier, 6 jours après son dernier but, l'attaquant des Rouches avait manqué une grande partie de la saison dernière. Encore frappé par des pépins physiques en ce début de saison, il a réintégré le groupe liégeois il y a moins d'un mois et a progressivement accumulé les minutes de jeu. Titularisé le week-end dernier contre Bruges, il était cette fois-ci sur le banc contre Waasland-Beveren mais a su faire la différence en fin de match lors de sa montée au jeu. "Ça fait très longtemps et ça fait plaisir", a-t-il souri au micro de Pierre Deprez après la rencontre. "Ça fait trois semaines que j'ai repris et je suis content d'avoir pu aider l'équipe. Ce but me donne encore plus de confiance. La confiance était déjà là après mon match à Bruges et quelques belles montées. Le club, les supporters et mes équipiers me soutiennent. Ce but c'est une cerise sur le gâteau", a-t-il ajouté.