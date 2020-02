Oulare: "J'ai eu 4 ans compliqués, donc je savoure mais je reste calme"

Titularisé en pointe de l'attaque du Standard, Obbi Oulare a donné raison à son coach, Michel Preud'homme, en marquant l'unique but de la rencontre lors de la victoire du Standard face à l'Antwerp.

"Ce sont les choix du coach. Quand il fait appel à un joueur, il faut qu'il réponde présent" explique Obbi Oulare au micro de Pierre Deprez. "On a rendu une nouvelle cleansheet. On a tout donné. On a été efficace. On a su souffrir ensemble quand il fallait. On s'est créé les meilleurs occasions, en jouant au foot. Plus que l'adversaire. Je pense que cette victoire est méritée."

Un but qui rapporte 3 points. Et quel but! Une frappe surpuissante de la part du Belge. "Le deuxième ballon était important ce soir. Mehdi perd le ballon et j'étais là. J'arrive à marquer ce but. A ce moment, il y a plein de choses qui passent dans ma tête. J'ai eu 4 ans compliqués, avec des blessures, des mauvais transferts, des reproches, etc... Donc je savoure mais je reste calme. J'espère que le meilleur est à venir."

Après son but, Obbi Oulare a couru vers Mbaye Leye. Il explique pourquoi: "J'ai été le trouver hier. J'ai eu une petite discussion parce que j'avais un peu plus de mal à marquer" termine Oulare. "Cela m'a aidé. Quand j'ai marqué, j'étais content et j'ai directement pensé à lui."