Oulare "déçu de perdre de cette manière", Bayat veut défendre une 3e place méritée

Obi Oulare était déçu après la défaite 2-0 du Standard face à Charleroi. - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Obbi Oulare: "déçu de perdre de cette manière" - Pro League - 28ème Journée - 01/03/2020 Le Standard s’est incliné 2-0 face à un bon Charleroi lors de la 28e journée de Pro League. Et les sentiments étaient différents dans chaque camp. "On n’a pas vraiment d’explication. On retourne dans nos travers et on savait qu’on allait se faire rentrer dedans. On n’a pas été au rendez-vous et c’est de notre faute. On ne sait pas répéter les choses, pourtant on a un bon groupe", a déclaré Obbi Oulare à notre micro à l’issue de la rencontre. Et l’attaquant d’ajouter : "Je suis déçu. On n’a pas le droit de perdre le match de cette manière. Je n’ai pas été mauvais, mais je suis déçu. Il faudra faire le nécessaire pour oublier ce match."