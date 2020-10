Oud-Heverlee Louvain surprend le Club de Bruges et lui inflige sa 3e défaite de la saison

OHL a frappé un grand coup ! - © YORICK JANSENS - BELGA

OHL - FC Bruges : Le résumé (2-1) - Pro League : Journée 10 - 24/10/2020 OHL a surpris le Club de Bruges 2-1 dans le cadre de la dixième journée de Pro League. Thomas Henry a inscrit le premier but sur penalty, Noa Lang a égalisé avant la pause, lui aussi sur penalty (malgré une faute moins flagrante). Xavier Mercier a ensuite donné l’avantage aux siens. Les Louvanistes ont continué à pousser mais ne sont plus parvenus à alourdir le score. L’essentiel était cependant assuré, les trois points et un petit exploit face au Club de Bruges qui n’a pas su profiter de ses temps forts. OHL n’avait plus battu Bruges depuis 2012.