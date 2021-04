Ostende se fait peur mais remonte le Beerschot et reste en course pour les playoffs 1

Ostende a bien failli voir tous ses espoirs de qualifications aux playoffs 1 voler par la fenêtre dimanche soir lors de son déplacement au Beerschot. Mis dans le doute par les Anversois, les Côtiers ont finalement émergé en fin de match grâce aux buts de Marko Kvasina (81e) et Jelle Bataille (84e) pour finalement s’imposer 1-2 et ainsi répondre au but contre le cours du jeu signé Loris Brogno en première période (23e).

Avec 52 points, Ostende peut en effet toujours prétendre à une place en playoffs 1. Le Sporting d’Anderlecht, 3e et vainqueur contre le Club de Bruges, n’est distant que de 3 points. L’Antwerp - qui joue lundi contre Mouscron - n’est qu’à deux longueurs des Côtiers. Ceux-ci seront opposés au Cercle de Bruges la semaine prochaine.

Le Beerschot, 6e avec 47 points, reste quant à lui en lice pour une place en playoffs 2. Une qualification qui passera sans doute par un bon résultat face au Standard dimanche prochain.

