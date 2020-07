Ostende recrute Arthur Theate, jeune défenseur de Standard

Welkom Arthur Theate ! De Belgische jeugdinternational komt over van @Standard_RSCL : "Ik train al twee weken mee en voel me hier opperbest." https://t.co/Ho5e9owaIe pic.twitter.com/RmKsu2uaxs

"Arthur est très avide d'apprendre", a expliqué l'entraîneur des Côtiers Alexander Blessin. "Bien entendu, il commet encore des erreurs, mais c'est normal pour un jeune joueur. Le plus important, c'est qu'il a encore une grosse marge de progression et qu'il travaille dur chaque jour afin de s'améliorer. Il combine talent et envie de travailler, et je ne peux que saluer cela."

Theate a pris part aux matchs de préparation contre Varsenare et Zwevezele. "Je m'entraîne déjà depuis deux semaines avec le club et je me sens bien ici", a déclaré le Liégeois. "Dans ce nouveau projet, ce club donne pleinement leurs chances aux jeunes et c'est pourquoi je suis heureux d'avoir pu signer un contrat de trois ans. Je suis prêt pour la nouvelle saison."