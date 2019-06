Ostende ramène Ronald Vargas, 32 ans, en Belgique

Le KV Ostende a annoncé mardi le recrutement de Ronald Vargas. Le milieu offensif vénézuélien, 32 ans, a signé un contrat pour une saison avec option pour une année supplémentaire. Vargas évoluait depuis septembre 2017 en Australie, aux Newcastle Jets.

Il s'agit d'un retour en Belgique pour Vargas. Le Vénézuélien a fait les beaux jours du Club Bruges entre 2008 et 2011, où il a inscrit 25 buts et délivré 22 assists en 92 rencontres. En 2011, il avait été transféré à Anderlecht, où, en raison de différentes blessures, il n'avait disputé que 30 matchs en trois ans.

Vargas a ensuite joué un an au Balikesirspor (Turquie) avant de rejoindre l'AEK Athènes en 2015. En Grèce, il a brillé avec 14 buts et 15 assists en 55 rencontres. En 2017, il a tenté l'aventure en Australie.

Libre, il a opté aujourd'hui pour un retour en Belgique. "Ma femme est originaire de Coxyde et nous voulions absolument revenir en Belgique", a déclaré Vargas. "Nous sommes donc ravis que le KVO nous offre cette opportunité. C'est ce que nous voulions au niveau familial et sportif. C'est aussi un grand défi. Le KVO a connu une période difficile, mais avec un nouvel entraîneur et un nouveau président, nous voulons écrire une nouvelle histoire. Avec Renato Neto, un bon médian a été recruté. Je connais Fernando Canesin depuis Anderlecht. Il ne m'a raconté que des choses positives sur le KVO. C'est un plaisir de revenir enfin en Belgique après toutes ces années."