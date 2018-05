Ostende présente l'attaquant albanais Sindrit Guri, son 1er transfert

Le KV Ostende a annoncé mardi l'arrivée de l'attaquant Sindrit Guri. L'Albanais arrive en provenance de Kukesi, équipe de première division dans son pays. Il a signé un contrat de trois ans à la côte.

Guri, 24 ans, a terminé meilleur buteur la première division albanaise cette saison avec 20 buts inscrits en 35 matches de compétition. L'année dernière, il fut couronné champion avec Kukesi. Hugo Broos, le directeur sportif du KVO, a vu l'attaquant plusieurs fois à l'oeuvre et a été convaincu. "C'est un garçon grand et fort avec le sens du but. Je suis convaincu que la compétition belge est faite pour lui. Un attaquant de profondeur était notre priorité absolue et nous sommes heureux que Guri ait fait le choix du KVO."

Le président Peter Callant a également salué l'arrivée du nouvel attaquant. "Il est extrêmement motivé de se montrer dans une compétition étrangère. C'est un joueur qui entre parfaitement dans l'ADN des joueurs que nous voulons atteindre : jeune, une grosse marge de progression, ambitieux et désireux d'apprendre. Il s'agit de notre premier transfert entrant et nous espérons venir avec d'autres nouvelles dans un avenir proche. Nous ne le ferons cependant que lorsque tout sera officiellement en ordre."

L'attaquant lui-même était finalement très content de son transfert. "Je veux construire ma carrière de façon constante et la compétition belge entre parfaitement dans ce contexte. Il y a eu de l'interêt d'autres clubs, mais le KVO a montré qu'il me voulait absolument. Cette confiance a fait la différence et je veux maintenant montrer ici de quoi je suis capable. Le KVO est un club ambitieux et je suis heureux de mes premiers pas à l'étranger."