Ostende piégé à Gand, la course aux play-offs I plus passionnante que jamais

Ostende s'est fait surprendre à La Gantoise (1-0) ce lundi dans le cadre en clôture de la 29ème journée de Pro League. Les Côtiers conservent la quatrième place du classement avec 46 points, soit autant qu'Anderlecht, à trois longueurs de Genk, troisième.

L'Ukrainien Roman Yaremchuk, à la limite du hors-jeu, a inscrit le seul but de la rencontre en fin de première période (41' 1-0).

Le match avait pourtant démarré fort pour le KVO qui a touché le poteau via Robbie D'Haese (6'). Pourtant bien trouvé dans le rectangle, Fashion Sakala a ensuite loupé sa tête (14'). Plus offensifs mais pas efficaces, les Côtiers ont encore heurté la transversale via leur puissant attaquant sénégalais Makhtar Gueye (28').

Après une tête à bout portant de Roman Bezus, très bien détournée par Guillaume Hubert, les Buffalos ont ouvert le score. Roman Yaremchuk, bien lancé par son compatriote Roman Bezus, a vu son goal être validé après l'intervention du VAR.

La lutte pour les play-offs I reste passionnante, puisqu'à quatre journées de la phase classique, trois points séparent Zulte Waregem, huitième (43 points), de la quatrième place ! Et les Gantois et les Carolos (40 points), qui comptent un match de retard, pourraient eux aussi venir se mêler à ce sprint très musclé vers les play-offs I...