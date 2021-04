Ostende perd et ouvre la porte à Anderlecht, Waasland-Beveren se relance pour le maintien

Ostende a subi un sacré coup d’arrêt face à Waasland-Beveren samedi après-midi en s’inclinant 0-2. Une défaite qui l’handicape dans une course aux playoffs 1 où les Côtiers sont au coude à coude avec le Sporting d’Anderlecht qui se déplace sur la pelouse de l’Antwerp dimanche.

Quatrième avec 49 points, Ostende pourrait en effet voir les Mauves prendre trois longueurs d’avance en cas de succès à Anvers.

Ce samedi, Ostende a craqué dès la première période sous les coups de Danel Sinani (23e) et de Michael Frey (41e). Incapable de réagir, l’équipe d’Alexander Blessin n’a pas réussi à trouver la solution en seconde période et a passé ses nerfs sur l’adversaire en remédiant deux cartes rouges pour Frederik Jakel (76e) et Makhtar Gueye (89e).

Ce succès obtenu avec le couteau dans les dents permet à Waasland-Beveren de réaliser une très bonne opération en fond de grille. La lanterne rouge (28 points) revient ainsi à une longueur du Cercle de Bruges et à deux de Mouscron, à parité de matches joués.

