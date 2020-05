Ostende obtient aussi sa licence et évoluera en Pro League

Recalé en première instance par la commission des licences, appelé à approfondir son dossier devant la Cour d'Arbitrage du Sport, le KV Ostende a finalement obtenu sa licence ce dimanche 10 mai. Le club côtier l'a annonce sur son site internet.



"Les derniers mois ont été une montagne russe d'émotions, cela n'a pas toujours été facile pour nous, mais nous avons toujours continué à nous battre et ce travail acharné est maintenant récompensé", a déclaré, soulagé, Frank Dierckens, le président du KVO.



Le Standard et Mouscron, les autres formations de D1A "épinglées", ont également obtenu le sésame pour évoluer en Pro League la saison prochaine.



En première instance, début avril, la Commission des licences de l'Union belge de football (RBFA) avait refusé d'octroyer le précieux sésame à Ostende. Et ce, à cause de l'absence d'un accord de reprise. La demande de licence était basée sur une augmentation du capital de 2,7 millions d'euros qui devait être réalisée par le fonds d'investissement américain Pacific Media Group. Dans l'attente d'un accord, le club avait fait appel auprès de la CBAS.



Une course contre la montre pour réussir l'augmentation de capital



L'accord de la reprise du KVO a été conclu le 28 avril et Pacific Media Group a pu injecter l'argent nécessaire. Ostende a défendu son dossier devant la CBAS lundi et a dû fournir les preuves de l'augmentation de capital par les nouveaux propriétaires américains vendredi lors d'une audience supplémentaire. "L'augmentation de capital devait être réalisée le 15 mai. Cependant, lors de la réunion du BAS de lundi, on nous a dit que l'augmentation de capital devait déjà avoir été mise en œuvre. Il nous a été donné jusqu'à vendredi pour mettre de l'ordre dans tout cela", a expliqué l'avocat du club, Dimitri Dedecker.



"C'était une course contre la montre, car ce pour quoi il faut normalement au moins une semaine, nous l'avons maintenant terminé en trois jours. J'ose dire que nous avons établi le 'record mondial d'augmentation de capital", a poursuivi le conseiller financier Thorsten Theys. 'Dimanche, Ostende a reçu la bonne nouvelle de la part de la CBAS. Le club conclut son communiqué en indiquant que les nouveaux investisseurs vont à présent travailler à la nouvelle structure et préparer la saison prochaine."



Frank Dierckens restera certainement à la tête du club et sera responsable de l'ancrage local et du fonctionnement opérationnel."

Combien de club en D1A la saison prochaine ?

Après les décisions sur les licences, les regards se tournent à présent sur l'Assemblée générale de la Pro League du 15 mai. Celle-ci doit se pencher sur les modalités et les conséquences de l'arrêt du championnat. Elle devra décider s'il y a un champion (Club Bruges), quels clubs bénéficieront d'un ticket européen, qui rejoindra l'élite et qui sera relégué en D1B. Elle devra aussi se positionner sur la finale de la Coupe de Belgique.

Au moment de l'arrêt du championnat, après 29 journées, Waasland-Beveren était dernier avec 2 points de retard sur Ostende.