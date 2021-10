Il promène depuis l’été 2020 sa stature de colosse et son visage joufflu dans les rectangles de Pro-League : recruté à Ostende via le prisme des fameuses datas, il a encore, dimanche dernier, secoué deux fois les filets anderlechtois. Il évoque les buts-talonnades, Robert Lewandowski, les séances vidéo, Alexander Blessin, le racisme et Paul Onuachu. Mais aussi Romelu Lukaku, les moules de Dakar, Joshua Zirkzee, l’esclavage, Karim Benzema. Et bien sûr... les " passes dans ma tête " (sic). Makhtar Gueye passe " Sur le Gril ".

Un mètre nonante-cinq, nonante kg : impossible de la rater. Dans les rectangles comme à l’entrée des vestiaires. Il se présente après l’entraînement du KVO, vêtu d’un t-shirt rose et de tongues africaines. Le sourire évidemment banane. " Moi, je souris tout le temps " commence Makhtar Gueye, déniché à Nancy il y a 15 mois où son club propriétaire, Saint-Etienne, l’avait déposé en prêt. " Je souris toujours… même si à l’intérieur, je suis très énervé. Et quand je suis énervé, je joue mieux ! Car je prends beaucoup de coups, beaucoup plus qu’en France ! Mais j’en donne aussi, mon corps est là pour que je joue avec lui. Je joue beaucoup avec mes bras aussi, ça énerve les défenseurs… et aussi les arbitres. Eux, ils sifflent des fautes pour les bébés (sic) : on est des hommes, hein ! (Il s’esclaffe) Moi, sur un terrain, je ne suis pas calme : je parle tout le temps, même tout seul ! Mais j’aime bien m’énerver : j’en ai besoin pour bien jouer, j’ai trop envie. Et les autres joueurs, ils croient que je perds la boule et que ‘ma tête, elle est partie’ (sic). Mais non : je ne perds jamais le contrôle ! "

Makhtar Gueye, le buteur d'Ostende © Belga

Profil atypique, Gueye est capable de jouer au poste 9 en pivot de rectangle… mais décalé sur le flanc, il sprinte à peine moins vite qu’un ailier. Plus grosse acquisition de la nouvelle direction ostendaise à son arrivée mi-2020, le Sénégalais pourrait surtout en être la plus grosse revente. " Pour l’instant, j’ai deux kg en trop, car je mange trop " glisse celui que tout le monde au vestiaire appelle Pape, surnom emprunté à son grand-père. " Là, je suis à 60% de mes moyens, mais quand je serai à 100%, je serai dans les meilleurs attaquants de Belgique. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas. Un attaquant, il vaut par ses buts… même si techniquement, il est nul ! Quand tu joues devant, pas besoin d’être Messi ou Modric (sic) : tu dois marquer, et c’est tout ! Les trois meilleurs en Pro-League pour l’instant ? Paul Onuachu, celui de l’Antwerp (NDLA : Michael Frey) et aussi celui d’Anderlecht avec ses cheveux (sic - NDLA : Joshua Zirkzee). Mais bientôt, je serai devant eux… Et en Belgique aucun défenseur n’a réussi pour l’instant à ‘me fatiguer’ (sic). Le seul, c’était Dante Bonfim, en France : je l’ai joué à Nice avec Saint-Etienne. J’ai été formé attaquant, mais à l’entraînement j’aime bien jouer en défense centrale. Mais pas en match, hein ! " (rire)

Son objectif : 15 à 20 buts cette saison

Auteur de six buts cette saison, Gueye approche déjà la moitié de son total (13) de la saison écoulée. L’appétit en plus. " J’aime trop marquer… mais le football, c’est du collectif " reprend le buteur ostendais. " Donc je ne joue pas tout seul, et je suis aussi content quand je donne un assist à un ami. J’aimerais bien mettre 15 ou 20 buts cette saison. Les buts, c’est des victoires… et on travaille tous pour nourrir nos familles. Mais je préfère les gens à l’argent ! (sic) Donc je marque pour manger. Mais si je peux donner l’assist, je ne vais pas être gourmand, je vais nourrir mes amis (re-sic). Ostende, c’est un bon club, mais je sais aussi que si je joue plus haut qu’ici, je serai encore plus fort : je serai à 1.000 % ! (sic) Je serai entouré de joueurs expérimentés, je devrai faire moins de courses latérales, donc je serai plus frais dans la surface. J’aurai ‘des passes qui sont dans ma tête’ (sic)… mais que je n’ai pas ici. Je serais à Bruges, à Anderlecht ou au Standard, j’aurais déjà marqué 10 buts ! Mais attention : Ostende, c’est fort aussi, hein ! Mais je suis tranquille : je jouerai bientôt dans un plus grand club, je rêve de Bundesliga et de Premier League. Des offres, cet été ? Mon agent m’a parlé de Wolfsburg et de l’Antwerp, je crois… mais je n’ai pas demandé de détails. Ils n’ont qu’à m’appeler directement s’ils me veulent… "



Des vestiaires du complexe d’entraînement du KVO, s’échappent quelques rires : ce jour-là, des tests physiques sont au programme. " Avec mon gabarit, on me remarque dans les supermarchés... J’ai des problèmes pour mettre mes jambes dans les avions et je dois pousser le siège de ma voiture. Mais mon lit, ça va : il est bien, il fait plus que deux mètres ! (rire) Ici, au vestiaire, on me charrie… mais c’est ma deuxième famille. On danse, je mets la musique de mon téléphone. Le coach Alex Blessin, il n’entre pas souvent au vestiaire… mais je l’ai vu : lui aussi, il danse avec sa famille ! (rire) J’aime bien ce coach… mais ça frotte parfois entre nous, car on a tous les deux des caractères forts. C’est normal : lui, c’est un papa, et moi, je suis un fils… donc je fais des bêtises. Je le fatigue, c’est classique : je fais comme tous les bébés (rire). C’est un travailleur et un gagneur… mais il ne m’écoute pas assez. Il dit toujours ce que je dois faire, mais moi je suis sur le terrain et je vois des choses qu’il ne voit pas (clin d’œil). C’est comme les séances vidéo : ça dure trop longtemps pour moi… mais ça sert et j’apprends, hein ! Avant, je ne connaissais rien aux phases arrêtées : je me mettais là où je suis à l’aise, et c’était tout. Mais ce n’est pas comme ça que ça marche : les petits vont là, les grands vont là ! Les datas, par contre, ce n’est pas mon truc. Sauf le pressing : ça, j’aime bien… et le coach aussi, il aime bien ça chez moi ! "

A Gorée, des esclaves jetés aux requins…

Arrivé à Saint-Etienne à l’âge de 20 ans, Makhtar Gueye a été formé à l’US Gorée, un petit club de Dakar qui porte le nom de cette macabre île où étaient entassés les esclaves d’Afrique, avant leur départ vers l’Amérique. " L’US Gorée, c’est mon club de cœur à tout jamais " dit celui dont les modèles se nomment Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku et Karim Benzema. " On était gamins, on sautait dans les bateaux de touristes… et ils nous lançaient des pièces de monnaie. Je me souviens de ces petits locaux qui avaient accueilli des esclaves, j’ai visité plusieurs fois le fort où on les entassait… On nous a tout raconté : ceux qui étaient trop faibles pour être vendus étaient jetés aux requins dans la mer… Aujourd’hui, il y a les agents véreux dans le football : tous ces gens utilisent des joueurs pour leurs magouilles, et beaucoup d’Africains naïfs en sont victimes. Il faut les comprendre : c’est dur là-bas, ils veulent sortir… donc ils acceptent tout et signent des papiers trop vite. Moi, je ne me suis pas laissé avoir… C’est comme pour le racisme, c’est vraiment le symbole de la bêtise humaine : ceux qui t’insultent aujourd’hui vont t’applaudir la saison prochaine si tu signes dans leur club… Je ne fais pas attention à tout ça : quoi qu’il arrive, je suis noir… " (Il soupire)



Dimanche passé, le grand Sénégalais a donc claqué deux pions à Hendrik Van Crombrugge. Mais il aurait pu en ajouter un… d’une talonnade un peu insensée. " Le gardien bruxellois l’a bien arrêté… mais à l’entraînement, j’en ai déjà mis, des comme ça ! Je suis dos au but, mais je sais où se trouve la cage même si je ferme les yeux. Quand j’étais petit, au village, je marquais toujours de la tête… même sur les centres en retrait. Du coup, un grand là, un ‘tonton’ (sic !), il m’a surnommé ‘Bierhoff’. Je ne savais pas qui c’était, mais après je suis allé voir les vidéos. Je regarde les vidéos d’attaquants… mais jamais de mes adversaires. Il suffit que tu voies ton défenseur dans un mauvais match, tu te dis que tu vas le bouffer... et puis le jour du match, il est en forme et c’est lui qui te mange ! En fait, je ne regarde jamais le foot chez moi, j’ai autre chose dans ma vie… Je suis très sûr de moi, ça me vient de ma mère : elle m’a toujours dit ‘ne doute jamais de toi, fais ton travail et avance’. Donc je ne doute jamais, car si tu doutes, tu tombes… et moi, j’ai peur de tomber (clin d’œil). Le jour où je doute, j’arrête le foot ! Je prie cinq fois par jour... et aussi la nuit, quand vous dormez : la prière me donne puissance, calme et détermination. " Et ce Musulman assidu d’ajouter : " De toute façon, on ne peut pas échapper à son destin… "

Sa cote : quatre à cinq millions d’euros ?

Le moment pour notre philosophe à studs, grand amateur de cuisine (" Ma spécialité, c’est le poulet vermicelle, le poulet sénégalais bouilli, puis recuit dans l’huile avec des oignons verts et du gingembre… mais j’adore aussi les moules, et j’ai des potes pêcheurs de moules à Dakar ! ") de se projeter sur l’avenir à moyen terme. " En fin de saison, Ostende est dans le top 8 : sûr et certain ! Le top 4 ? Pour ça, il faudra encore beaucoup travailler… et ne pas trop parler. Si je serai encore là en fin de saison ou si j’écouterai des offres au mercato hivernal ? C’est Dieu qui décidera… " (sourire)



On lui fait remarquer que sur les sites de transferts spécialisés, sa cote est à deux millions d’euros… et qu’à ce tarif-là, il pourrait attirer nombre de convoitises. " Combien je vaux en vrai ? Je ne sais pas, moi… Quatre millions ? Cinq millions ? Ca dépendra des buts que je vais encore mettre. Que voulez-vous, on est des marchandises, hein… " conclut-il d’un rictus. Allô Gorée ?