Ostende laisse Bushiri partir à Norwich

Le KV Ostende a conclu un accord avec Norwich City, promu en Premier League anglaise, concernant le transfert avec effet immédiat de Rocky Bushiri, a annoncé le KVO dans un communiqué publié sur son site internet. Il a signé pour quatre ans (jusqu'en 2023), précise Norwich.

"On a trouvé un deal qui satisfait toutes les parties", précise le directeur sportif ostendais Guy Ghysel dans ce communiqué. "Bushiri voulait absolument aller là bas, et nous ne voulions pas le retenir de force ici. On lui souhaite beaucoup de réussite dans ce nouveau défi..."

Le défenseur de 19 ans était prêté à l'AS Eupen la saison dernière. Il était un titulaire indiscutable dans l'équipe de Claude Makelele (41 matches joués). Mais l'Alliance n'avait pas levé l'option...

Sélectionné pour l'Euro espoirs, il avait joué le dernier match de poule contre l'Italie, perdu 3-1.