Ostende-Eupen reporté, toujours trop de cas de Covid-19 chez les Pandas

Le match entre Ostende et Eupen ne se tiendra pas ce samedi comme initialement prévu. Il y a encore trop de cas de contamination au Covid-19 au sein du noyau de la formation germanophone.



Il s'agit du troisième match consécutif reporté pour les Pandas pour les mêmes raisons. Les rencontres contre Zulte-Waregem et Genk ont aussi été déplacés.



"Cette décision fait suite à la demande de KAS Eupen, après que plus de 7 joueurs du noyau A ont été testés positifs au Covid-19. Conformément au protocole de test au Covid-19 et au Règlement fédéral, le club a introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter le match. La communication sur la nouvelle date suivra", fait savoir la Pro League dans un communiqué.