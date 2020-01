Ostende et son directeur général Patrick Orlans se séparent

Ostende et son directeur général Patrick Orlans ont annoncé leur séparation mercredi dans un communiqué.

Le président Frank Dierckens a expliqué que la séparation s'était faite d'un commun accord. "Ces dernières semaines, les deux parties se sont mises cordialement autour de la table pour préparer ce départ de manière respectueuse", explique le communiqué.

"Je suis très heureux que le président ait fait tout son possible pour trouver une solution pour Ostende", a expliqué dans ce communiqué Patrick Orlans, arrivé il y a six ans à Ostende. "Tout comme nous l'avons fait ensemble les deux dernières années lorsque nous avons dû pérenniser le club après Marc Coucke et Peter Callant. Maintenant, de nouveaux patrons arrivent et il est préférable de se dire au revoir, afin qu'ils puissent commencer leur mission avec une approche différente. Je souhaite bonne chance au KVO. Je suis fier de ce qui a été réalisé ces dernières années avec toute l'équipe, les supporters, les partenaires et la Ville. C'est à jamais dans les livres d'histoire. Je dois remercier le président Frank Dierckens pour son engagement, l'année dernière et maintenant à nouveau."

"Ostende doit également remercier cet homme pour avoir participé au succès d'il y a quelques années", a commenté de son côté Frank Dierckens. "C'est bien que nous puissions décider ensemble, de manière amicale, de prendre une route différente".

Dans les semaines à venir, le président prendra en charge la gestion opérationnelle et en consultation avec le nouvel investisseur, il établira un nouvel organigramme, précise encore le communiqué.

Ostende occupe l'avant-dernière place en Jupiler Pro League, avec certes encore 7 points d'avance sur la lanterne rouge, le Cercle de Bruges.

Des rumeurs ont état depuis plusieurs semaines de l'arrivée d'un investisseur américain Pacific Media Group.