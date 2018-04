Ostende et Beerschot-Wilrijk partagent l'enjeu dans le groupe B des Playoffs II

Ostende et le Beerschot-Wilrijk se sont quittés sur un 2-2 qui n'arrange personne dimanche lors de la 5e journée du groupe B des playoffs II de Pro League. Pourtant devant au marquoir 0-2 après 20 minutes, les Anversois enregistrent un troisième partage et sont derniers du groupe avec trois points. Ostende est juste devant avec cinq points et autant de partages.

Le Beerschot-Wilrijk a démarré la rencontre sur les chapeaux de roue en trouvant la faille après deux minutes seulement par l'intermédiaire de Jimmy De Jonghe. L'équipe de Marc Brys a même trouvé un deuxième but grâce à Jan van den Bergh des suites d'un corner (19e). Ostende a attendu la demi-heure de jeu pour se réveiller et renverser la situation en quelques minutes. Emmanuel Banda a d'abord fait 1-2 (33e) avant que Messoudi ne frappe sur la barre (35e). Dans la foulée, Bjelica a expédié le ballon au fond des filets d'un envoi des 20 mètres (41e).

La deuxième période réservera moins d'émotions si ce n'est un arrêt de Romo sur une frappe de Zivkovic qui aurait pu offrir la victoire aux Côtiers en fin de match (87e).