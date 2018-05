Ostende décroche sa première victoire des play-offs II au Beerschot

Le dernier match de la 7e journée des playoffs 2 (groupe B) a permis à Ostende de décrocher sa première victoire, ce dimanche au Beerschot (0-2).

Denys Prychynenko contre son camp (58e) et Joseph Akpala (70e) ont inscrit les deux buts des Kustboys, désormais 4e avec 8 points. Le Beerschot, qui n'a toujours pas remporté un match, est 6e (4 points). Lokeren (14 points) est 1er devant l'Antwerp (11) et Saint-Trond (10). Eupen (8) est 5e.

Arjan Swinkels a été élu "Manneke" de la saison par les supporters du Beerschot devant le gardien Rafael Romo et Hernan Losada. Mais c'est Tom Van Hyfte, qui aurait pu devenir le héros de la soirée s'il avait cadré sa reprise de la tête alors qu'il était seul devant le but (5e). Les Anversois se sont régulièrement présentés devant Mike Vanhamel sans que Kule Mbombo (12e), Losada (21e), Prychynenko (25e), Jan Van den Bergh (28e) et Guillaume François ne causent de gros problèmes au gardien ostendais.

Le remplacement de Mbombo par Jacques Zaoua (56e) n'a pas augmenté la dangerosité des attaques du Beerschot. Par contre, Ostende se montrait plus entreprenant et a eu la chance d'ouvrir la marque sur un autogoal de Prychynenko (58e, 0-1). Les Kustboys ont failli rapidement doubler leur avance si un envoi de Fernando Canesin n'avait pas été renvoyé par le poteau (62e). Le Brésilien a remis cela un peu plus tard mais cette fois, Akpala s'est retrouvé seul devant le but (70e, 0-2).

Juste ce qu'il fallait pour que le Beerschot rentre dans le rang. Ce dont Akpala n'a pas profité (75e).