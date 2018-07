Ostende bat Mouscron qui finit à neuf

Ostende a battu Mouscron 2-1 dans la dernière rencontre disputée samedi soir dans le cadre de la première journée du championnat de Belgique de football.

Les Hurlus avaient ouvert le score par Idrissa Sambu après 23 minutes et Ostende avait égalisé grâce à Brecht Capon en tout début de seconde période (46e).

L'Excel se retrouve réduit à 10 suite à l'exclusion de Godeau (2 jaunes) à la 67e. Fernando Canesin offrait la victoire aux Côtiers en marquant à la 75e, dans le premier match officiel de Gert Verheyen à la tête du KVO. Une rencontre que Mouscron terminait à 9, Christophe Diedhiou étant exclu dans le temps additionnel.

Trois matches auront lieu dimanche: FC Bruges - Eupen (14h), Charleroi - Antwerp (18h) et Lokeren - Genk (20h).

Vendredi, le Standard avait ouvert le bal en s'imposant 3-2 face à la Gantoise.

Samedi, Anderlecht est allé s'imposer 1-4 à Courtrai, avant que Zulte Waregem et Waasland-Beveren (2-2) et Saint-Trond et le Cercle Bruges (0-0) ne se quittent dos à dos.