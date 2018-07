Orlando Sa de retour au Standard: "Je sens que je rentre à la maison et c'est un bon sentiment"

Le Standard de Liège vient d'annoncer ce jeudi par communiqué le retour au bercail d'Orlando Sa. Le Portugais avait quitté les Rouches en février dernier pour tenter l'aventure en Chine, du côté du Henan Jianye. Arrivé le 31 août 2016 au bord de Meuse, Sa avait disputé 62 rencontres sous le maillot liégeois pour 30 buts inscrits et 3 passes décisives.

"Je sens que je rentre à la maison et c'est un bon sentiment" a déclaré le joueur. "J'ai hâte de revoir tous mes amis de Liège, mes coéquipiers et nos fervents supporters. Je remercie spécialement Henan Jianye pour avoir compris mes raisons et ma volonté."

"C'est une arme supplémentaire pour nous offensivement, a pour sa part résumé Michel Preud'homme en conférence de presse ce jeudi. Quand on a entendu qu'il y avait une possibilité qu'il revienne, j'ai évidemment donné mon accord, au vu de ce qu'il avait déjà accompli au Standard. Il connaît le club, il peut donc se "réintégrer" très rapidement. C'est une bonne nouvelle."

Le communiqué du club n'indique pas la durée du contrat, ni si ce retour se réalise sous forme de prêt ou d'achat.