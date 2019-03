Orlando Sa : "Ce but m'enlève un poids de dix kilos des épaules"

Orlando Sa a inscrit le but de la victoire du Standard lors de la spectaculaire rencontre entre les Rouches et Waasland-Beveren (4-3) dimanche dans le cadre de la trentième et dernière journée de la phase classique du championnat. L'attaquant portugais, qui n'avait pas encore marqué en championnat cette saison, se sent libéré d'un poids à deux semaines du début des play-offs I, au cours desquels il espère pouvoir jouer un rôle important.

"Ce match était complètement fou, ce retournement de situation nous donne plein de confiance et un gros coup de boost dont on avait besoin avant les play-offs I, a dévoilé Orlando Sa après la rencontre. Ce but m'a procuré beaucoup d'émotions, parce que malheureusement, cette saison a été difficile pour moi. Beaucoup de choses se sont passées, sur et en dehors du terrain. Parfois, le football, ce n'est pas facile. Et du coup, ce but, c'est plus qu'un but : beaucoup de choses me sont passées à travers la tête, cela faisait longtemps que je me battais pour ça. J'ai l'impression que ce but m'enlève un poids de dix kilos des épaules : marquer, ce n'était pas compliqué ces dernières années, mais cette saison, j'ai couru derrière ma forme, j'ai multiplié les blessures... Maintenant, je me sens bien mieux. Je veux travailler dur au cours des deux semaines à venir pour être à 100% à l'entame des play-offs."