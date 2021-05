Orlando Sa, ancien attaquant du Standard, raccroche les crampons

L’attaquant portugais Orlando Sa tire sa révérence. Le joueur de Malaga, passé par le Standard de Liège à deux reprises, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux le jour de ses 33 ans.

"Aujourd’hui était censé être une journée heureuse, mais aujourd’hui, j’arrête de faire ce que j’aime le plus. Ce fut une décision difficile, mais j’ai décidé de mettre fin à ma carrière de joueur après avoir confirmé une nouvelle blessure… je ne peux plus donner le meilleur de moi-même. Je pense que ce ne serait pas juste de continuer".

Formé au Sporting Braga, Orlando Sa a véritablement éclaté à Limassol de 2012 à 2014. En 2016, il arrive au Standard en provenance du Maccabi Tel Aviv sur le buzzer, lors des derniers instants du mercato d’été. Inconnu du public belge, il va rapidement se mettre les supporters liégeois dans la poche en marquant son premier but pour le Standard face à Genk dix jours après son arrivée en bord de Meuse.

Adoré par les supporters pour sa grinta, Sa quittera les Rouches pour la Chine en février 2018 avant de revenir "à la maison" 5 petits mois plus tard. Son deuxième passage au Standard sera néanmoins plus compliqué notamment à cause d’une blessure au tendon d’achille. En mai 2020, le Standard met fin au contrat de l’attaquant portugais qui aura laissé un très bon souvenir au club avec lequel il a inscrit un total de 32 buts.

"À tous les clubs que j’ai visités : merci, c’était incroyable ! J’ai toujours essayé de donner mon maximum, et surtout de rendre heureux les gens qui ont cru en moi", conclut Sa. Adeus Orlando!