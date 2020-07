Orange, premier opérateur télécom à s'accorder avec Eleven pour diffuser le championnat

Orange et Eleven Sports, détenteur des droits TV du championnat de Belgique de football, ont signé un accord pour la distribution de la Jupiler Pro League, annoncent les deux parties jeudi. L'opérateur est, de la sorte, le premier à signer un tel accord de distribution, grâce auquel ses abonnés pourront profiter de la compétition durant cinq ans.

Concrètement, dès août prochain et le début de la saison, Orange proposera à ses clients convergents (Love Trio) les trois nouvelles chaînes d'Eleven Sports dédiées aux matchs et aux compétitions de la Pro League, dont la Jupiler Pro League, dans un pack football premium. Les trois chaînes d'Eleven déjà existantes et qui couvrent les compétitions internationales resteront, elles, incluses dans le bouquet de télévision numérique classique sans coût supplémentaire.

Les clients Love Duo et mobiles d'Orange auront, quant à eux, la possibilité de prendre des forfaits OTT mensuels d'Eleven Sports pour suivre le foot belge en ligne.

L'opérateur télécom promet de rendre ce contenu disponible "à un prix avantageux, sans avoir à payer pour du contenu supplémentaire inclus dans de larges packs". Les offres détaillées seront communiquées ultérieurement.