Opération pour Adrien Trebel, casse-tête pour Anderlecht

Le milieu de terrain français Adrien Trebel doit subir une petite opération au genou et sera indisponible pendant plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle pour le Sporting d'Anderlecht sur le plan sportif, mais encore plus sur le plan financier.

Avec 4 matchs disputés (FC Bruges, STVV, Eupen, Standard), dont le premier après...8 journées de compétition seulement, et alors qu'il était disponible, Adrien Trebel n'apparaît plus vraiment comme un incontournable de l'équipe anderlechtoise. Pour des raisons qu'il n'a jamais détaillées publiquement, Vincent Kompany ne l'a jamais perçu comme un titulaire en puissance. Pas plus, visiblement, que Frankie Vercauteren...

L'absence pour "plusieurs semaines" (pour reprendre les termes du communiqué du RSCA) de l'ancien Standardman (encore assis sur le banc dimanche dernier lors du Topper) pose finalement plus de problèmes d'un point de vue financier que sportif.

Réduire le déficit

Ce n'est pas un scoop, Anderlecht ne se porte pas au mieux financièrement. La saison écoulée a débouché sur une perte nette de 27 millions d'euros.

Les dirigeants mauves se sont donc promis de redresser la barre durant ce mercato, en réduisant le déficit à 17 millions. D'une part en dégraissant un noyau pléthorique, d'autre part en se débarrassant de quelques gros salaires.

Adrien Trebel fait clairement partie de la seconde catégorie avec un salaire annuel oscillant autour des 2,7 millions d'euros. L'intention était de favoriser son départ durant ce mercato. Quelques clubs du Golfe étaient intéressés (Al Shabab, notamment) mais la petite opération au genou que le joueur doit subir cette semaine bouleverse évidemment les plans et l'éventuel transfert de Trebel a du plomb dans l'aile, d'autant que le mercato des pays du Golfe ne prend pas fin plus tard qu'ailleurs (seul le marché russe ferme ses portes le 21 février).

Qui plus est, avec un contrat courant jusqu'en juin 2023, le joueur n'est pas pressé de partir. Il ne le fera que si un club est disposé à s'aligner sur ses prétentions salariales, ce qui n'est pas gagné d'avance. Anderlecht se retrouve donc coincé… On se demande dans quelle mesure il ne serait pas plus sage pour le sporting de tabler réellement sur un apport sportif de Trebel dans l'équipe, quand il sera rétabli, plutôt que de vouloir s'en débarrasser à tout prix.

Faire rentrer de l'argent... et des nouveaux joueurs

Après les 2 millions rapportés par le transfert de Sven Kums à Gand, comment et avec quel joueur Anderlecht va-t-il encore réussir à remplir ses caisses ? Les deux plus "bankables" du noyau se nomment Alexis Saelemakers et Elias Cobbaut mais le problème est que jusqu'ici, aucune offre formelle n'est parvenue au club (malgré un intérêt de Sheffield United et de l'Atalanta pour Cobbaut) et que, parallèlement aux 10 millions qu'il espère gagner durant ce mercato, le sporting doit encore se renforcer, minimum à deux positions (le back gauche et l'attaquant). Un véritable casse-tête chinois...