Onze jeunes signent un contrat pro à Anderlecht

Anderlecht pense à son avenir et mise sur ses jeunes. Le Sporting vient d'annoncer que onze joueurs formés chez les Mauves ont signé un contrat pro avec le club bruxellois.



Anderlecht se félicite que de "nombreux jeunes joueurs aient opté pour un plan de carrière qui passe par les Mauve et Blanc au lieu de se laisser séduire par les gros montants financiers venus de l’étranger".



“La formation des jeunes est une priorité pour nous, car la jeunesse, c’est l’avenir", affirme de son côté Marc Coucke, le Président des Mauves. "C’est pourquoi nous investissons pleinement dans nos jeunes joueurs talentueux, qui étaient aussi très courtisés par de grands clubs européens de pointe qui essayaient de les séduire avec de grands moyens, face auxquels nous ne pouvons pas rivaliser."



Jeremy Doku, Mathis Suray, Anouar Ait El Hadj, Lucas Lissens, Halim Timassi, Killian Sardella, Loic Masscho, Chris Kalulika, Yari Verschaeren, Antoine Colassin et Zacarias Antonio se sont liés avec le Sporting.